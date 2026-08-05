Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Áron Kecskeméti neuer Goalie-Coach; Michal Hlozek verlässt IceFighters
IceFighters LeipzigTransfer-News

Áron Kecskeméti neuer Goalie-Coach; Michal Hlozek verlässt IceFighters

5. August 20261 Mins read41
Share
Michal Hlozek - © IceFighters Leipzig
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Áron Kecskeméti wird neuer Goalie-Coach der KSW IceFighters Leipzig.

Damit steht erstmals ein Ungar beim Leipziger Oberligisten unter Vertrag. Der 33-jährige spielte während seiner aktiven Zeit als Torhüter in seiner ungarischen Heimat – unter anderem für Dunaújváros AC in der damaligen MOL-Liga, der höchsten Spielklasse des Landes.

Zu seinen Stationen als Torwarttrainer zählten zwei Teams in der US-amerikanischen WSHL, der ALPS Hockey League (Sterzing) sowie Teams in Ungarn (Budapest, Debrecen, Székesfehérvár). Als Goalie Coach bzw. Goalie Consultant war Áron Kecskeméti zudem für die ungarische Nationalmannschaft sowie mehrere Nachwuchsauswahlteams seines Landes im Einsatz. Des Weiteren verfügt Leipzigs neuer Torwarttrainer auch über reichhaltige Erfahrung als Video Coach und Assistant Coach.

„Áron ist eine hervorragende Ergänzung für unseren Headcoach Håkan Åhlund und bringt jede Menge Expertise, Erfahrung und Energie mit. Auch sein Know-how in der Videoanalyse wird uns enorm weiterhelfen“, freut sich IceFighters-Geschäftsführer auf den neue Leipziger Torwarttrainer.

Der bisherige Assistant Coach Michal Hlozek wird dem Trainerteam der Leipziger in der kommenden Saison hingegen nicht mehr angehören. Der 42-jährige hatte sich im Dezember 2025 den KSW IceFighters angeschlossen, nachdem er zuvor in Ulm, Straubing, Dresden und Landshut sowie in Österreich und Tschechien als Trainer aktiv gewesen war.
„Michal ist in einer sportlich schwierigen Situation zu uns gestoßen und hat mit großem Engagement gemeinsam mit seinen Trainerkollegen unser Team wieder in ruhigeres Fahrwasser manövriert. Für seinen Einsatz bei den KSW IceFighters danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für seine weitere Trainerkarriere nur das Beste“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Wer in der kommenden Saison neuer Assistant Coach wird und damit das Trainerteam komplettiert, werde in Kürze bekanntgegeben, so André Schilbach.

Seine Karriere in Zahlen

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

245
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post Passau Black Hawks verpflichten Verteidiger Jannis Hüserich

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Passau Black Hawks verpflichten Verteidiger Jannis Hüserich

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks verstärken ihre Defensive. Jannis...

By5. August 2026
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Linz: Tschechischer Top-Defender als letztes Puzzleteil

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz komplettieren vorerst ihren...

By5. August 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

Weitere Veränderung auf der DEG-Trainerbank

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG und der bisherige Co-Trainer Rob Armstrong...

By5. August 2026
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Der neueste Import der Rittner Buam kommt von den Memmingen Indians

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben erneut auf dem internationalen...

By5. August 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten