Áron Kecskeméti neuer Goalie-Coach; Michal Hlozek verlässt IceFighters

Leipzig. (PM IceFighters) Áron Kecskeméti wird neuer Goalie-Coach der KSW IceFighters Leipzig.

Damit steht erstmals ein Ungar beim Leipziger Oberligisten unter Vertrag. Der 33-jährige spielte während seiner aktiven Zeit als Torhüter in seiner ungarischen Heimat – unter anderem für Dunaújváros AC in der damaligen MOL-Liga, der höchsten Spielklasse des Landes.

Zu seinen Stationen als Torwarttrainer zählten zwei Teams in der US-amerikanischen WSHL, der ALPS Hockey League (Sterzing) sowie Teams in Ungarn (Budapest, Debrecen, Székesfehérvár). Als Goalie Coach bzw. Goalie Consultant war Áron Kecskeméti zudem für die ungarische Nationalmannschaft sowie mehrere Nachwuchsauswahlteams seines Landes im Einsatz. Des Weiteren verfügt Leipzigs neuer Torwarttrainer auch über reichhaltige Erfahrung als Video Coach und Assistant Coach.

„Áron ist eine hervorragende Ergänzung für unseren Headcoach Håkan Åhlund und bringt jede Menge Expertise, Erfahrung und Energie mit. Auch sein Know-how in der Videoanalyse wird uns enorm weiterhelfen“, freut sich IceFighters-Geschäftsführer auf den neue Leipziger Torwarttrainer.

Der bisherige Assistant Coach Michal Hlozek wird dem Trainerteam der Leipziger in der kommenden Saison hingegen nicht mehr angehören. Der 42-jährige hatte sich im Dezember 2025 den KSW IceFighters angeschlossen, nachdem er zuvor in Ulm, Straubing, Dresden und Landshut sowie in Österreich und Tschechien als Trainer aktiv gewesen war.

„Michal ist in einer sportlich schwierigen Situation zu uns gestoßen und hat mit großem Engagement gemeinsam mit seinen Trainerkollegen unser Team wieder in ruhigeres Fahrwasser manövriert. Für seinen Einsatz bei den KSW IceFighters danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für seine weitere Trainerkarriere nur das Beste“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Wer in der kommenden Saison neuer Assistant Coach wird und damit das Trainerteam komplettiert, werde in Kürze bekanntgegeben, so André Schilbach.

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