Arno LÃ¶rsch ist zurÃ¼ck in Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Der EC Lauterbach 2012 e. V. freut sich, mit Arno Lörsch eine bekannte und geschätzte Persönlichkeit wieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen.

Bereits in den Jahren 2015 bis 2017 war Lörsch Trainer der Lauterbacher Luchse und hinterließ in dieser Zeit bleibende Spuren im Verein. In seinen zwei Spielzeiten als Trainer war er nicht nur für die Seniorenmannschaft eine prägende Figur, sondern engagierte sich auch intensiv in der Entwicklung des Nachwuchsbereichs. Sein Name bleibt untrennbar mit der positiven Entwicklung des Vereins verbunden.

Lörsch erklärt seine Rückkehr selbst: „Die Frage, warum es wieder nach Lauterbach geht, lässt sich nicht so kurz beantworten, denn die Grundidee war sich aus familiären Gründen näher Richtung Berlin zu orientieren und die gewonnene Freizeit zu nutzen, um mehr zu reisen. Als die Planungen dazu immer intensiver wurden, befassten sich meine Frau und ich natürlich mit allen geographischen Alternativen. Dazu zählte auch Lauterbach, eine Stadt, in der wir schon waren, wo wir uns sehr wohlgefühlt haben und der Kontakt nie abgebrochen ist. Am Ende sprachen sehr viele gute Gründe für Lauterbach. Dort müssen wir nicht bei null anfangen, wir können auf ein gutes Netzwerk zugreifen was sicherlich wichtig ist, wenn man in unserem Alter nochmal ganz von vorne beginnt. Dem Verein sind wir beide in allen Belangen sehr dankbar.“

Neue Aufgaben im Verein

Anders als in seiner vorherigen Zeit in Lauterbach wird Arno Lörsch diesmal nicht als Trainer der Lauterbacher Luchse an der Bande stehen. Stattdessen wird er den geschäftsführenden Vorstand unter anderem im Bereich Hallenbetrieb und Nachwuchsarbeit unterstützen. Darüber hinaus plant der Verein, neue Wege zu beschreiten: Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) soll jungen Menschen den Zugang zur Verwaltung der Eishalle und zum Eissport ermöglichen.

Sportliche Unterstützung bleibt bestehen

Trotz seiner neuen Rolle bleibt Arno Lörsch dem sportlichen Bereich erhalten. Als Teil der sportlichen Leitung wird er den Lauterbacher Luchsen und dem Verein weiterhin mit seiner Expertise zur Seite stehen.

Nach sechs Jahren in Diez-Limburg, wo er sich heimisch fühlte, fällt ihm der Abschied nicht leicht. „Natürlich verlassen wir Diez-Limburg auch mit einem weinenden Auge, dort haben wir uns sehr wohlgefühlt, viele tolle Menschen kennengelernt und sechs aufregende Jahre verbracht. Am Ende muss dann aber auch in unserem Alter das Privatleben und die Familie im Vordergrund stehen.“

Trotz des Abschieds überwiegt die Vorfreude: Ab Juli wird Arno Lörsch mit seiner Frau Eva im Vogelsberg ein neues Kapitel aufschlagen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV