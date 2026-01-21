ARD / ZDF und Eurosport mit groÃŸem Aufgebot und groÃŸer Expertise beim olympischen Eishockeyturnier vor Ort – ARD-Doku Ã¼ber das DEB-Team ab dem 24. Januar abrufbar

Mailand. (EM) Am 6. Februar werden die olympischen Winterspiele in Italien erÃ¶ffnet.

Das sportliche GroÃŸereignis wird die Massen anziehen. Speziell im Eishockey werden endlich auch wieder die Besten der Besten um Gold kÃ¤mpfen. Die Spieler aus der NHL, der weltbesten Liga, sind dieses Mal mit dabei und die Weltstars werden in Mailand fÃ¼r ihr Heimatland alles geben.

Und natÃ¼rlich sind olympische Winterspiele auch ein TV-GroÃŸereignis. Sowohl auf den TV-KanÃ¤len, in diversen Livestreams und nicht zuletzt auch im HÃ¶rfunk. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kÃ¶nnen in Deutschland das GroÃŸevent bei den Ã¶ffentlich-rechtlichen Sendern ARD / ZDF, sowie auf Eurosport verfolgen. ARD und ZDF senden aus einem gemeinsamen Olympiastudio in Mainz. FÃ¼r die ARD sind der bayerische Rundfunk und der MDR federfÃ¼hrend.

Nachfolgend eine Ãœbersicht, welche Kommentatoren und Experten wÃ¤hrend Olympia fÃ¼r welchen Sender tÃ¤tig sein werden. Die Eishockeyfans in Deutschland, speziell die MagentaSport Nutzerinnen und Nutzer, werden dabei das eine oder andere ihnen bekannte Gesicht antreffen.

ARD / Das Erste

Reporter in TV / Livestream: Bernd Schmelzer, Tom Scheunemann, Torsten PÃ¼schel

Co-Kommentator: Rick Goldmann

Moderation im Olympiastudio: Esther Sedlaczek, Stephanie MÃ¼ller-Spirra

HÃ¶rfunk: Martin Raspe

ZDF

Kommentatoren: Konstantin Klostermann, Adrian von der Groeben

Expertin: Ronja Jenike

Moderation ZDF-Olympia-Studio: Jochen Breyer, Katrin MÃ¼ller-Hohenstein

An den Olympia-SportstÃ¤tten: Lena Kesting, Alexander Ruda, Amelie Stiefvatter, Katja Streso, Florian Zschiedrich

Eurosport

Kommentatoren: Christoph Fetzer, Christoph Stadtler

Expertise: Patrick Ehelechner, Julia Zorn, Marie Delarbre, Anna-Maria Reich

Studio / Moderation: Birgit NÃ¶ssing, Oliver Sequenz und Fabian HambÃ¼chen

Mit bis zu 850 Stunden Livesport geben die Sender ihre Ãœbertragungszeiten von der ErÃ¶ffnung bis zur Abschlussfeier an. Man verpasst also nichts. AuÃŸerdem gab es an der einen oder anderen Stelle auch schon interessante Dokus im Vorfeld des Turniers. Die ARD stellt ab dem 24. Januar ebenfalls eine Doku vor. Bundestrainer Harold Kreis war am 20.1. auch im ARD-Mittagsmagazin (https://www.mdr.de/s/kreismima) und bei â€žMDR um Vier â€“ Der starke Ostenâ€œ im MDR (https://www.mdr.de/s/kreismdrumvier).

â€žPowerplay â€“ Das beste Eishockey Team fÃ¼r Olympiaâ€œ: Emotionale MDR-Doku fÃ¼r die ARD begleitet unsere Nationalmannschaft Ã¼ber mehrere Monate

Die ARD-Dokumentation â€žPowerplay â€“ Das beste Eishockey Team fÃ¼r Olympiaâ€œ ist eine LiebeserklÃ¤rung an die schnellste Mannschaftssportart der Welt â€“ erzÃ¤hlt fÃ¼r ein breites Publikum, das alle vier Jahre in den Eishockey-Bann gezogen wird. Der 60-minÃ¼tige Film ist eine Produktion des MDR fÃ¼r die ARD. Er ist ab dem 24. Januar 2026 in der ARD Mediathek verfÃ¼gbar.

Nach der historischen Silbermedaille von Pyeongchang 2018 steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut vor einem Moment, der alles verÃ¤ndern kann. Die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 versprechen ein Turnier von nie dagewesener Strahlkraft: Erstmals seit 2014 pausiert die nordamerikanische NHL und die besten Spieler der Welt laufen wieder bei den Spielen auf. Mit dabei im deutschen Team: Leon Draisaitl, Weltstar, FÃ¼hrungsspieler und seit 2024 der bestbezahlte Eishockeyspieler der Welt.

Die Dokumentation â€žPowerplayâ€œ begleitet die Eishockey-Nationalmannschaft Ã¼ber mehrere intensive Monate auf ihrem Weg zu den Spielen. Regie fÃ¼hren Jens Pfeifer und Mario Kottkamp, die dabei exklusive Einblicke in einen entscheidenden Abschnitt deutscher Eishockeygeschichte ermÃ¶glichen. Der Film zeigt ein einzigartiges Bild vom Weg zum olympischen Eishockeyturnier: intensiv, emotional und nah. â€žPowerplayâ€œ beschreibt, welche Hoffnungen und TrÃ¤ume die Spieler in sich tragen, welche Erwartungen auf einer Mannschaft lasten, die mit Leon Draisaitl einer der weltbesten Spieler anfÃ¼hrt.

Im Zentrum steht Bundestrainer Harold â€žHarryâ€œ Kreis â€“ Spielerlegende, Taktgeber, Teambuilder. Er formt einen Kader, der mehr sein will als nur eine Mannschaft. Einen Kader, der den Anspruch lebt: Wir gehÃ¶ren zur Weltspitze. Kreis kennt die Zeiten, in denen Deutschland international unterschÃ¤tzt wurde â€“ und fÃ¼hrt nun eine goldene Generation nach Italien.

Neben Harold Kreis geben weitere ausgewÃ¤hlte Akteure â€žPowerplayâ€œ ein Gesicht: Leon Draisaitl, der offen Ã¼ber seine Leidenschaft und die Wurzeln seiner Karriere spricht, NHL-Stars wie Moritz Seider und John-Jason â€žJ. J.â€œ Peterka, Eishockeylegende Moritz MÃ¼ller, TorhÃ¼ter Mathias Niederberger sowie weitere SchlÃ¼sselspieler der Nationalmannschaft. Sie erzÃ¤hlen von Druck, Verantwortung, TrÃ¤umen und von der einmaligen Chance Olympia.

â€œPowerplay â€“ Das beste Eishockey Team fÃ¼r Olympiaâ€œ ist eine Produktion der beetz brothers film production in Zusammenarbeit mit dem MDR fÃ¼r die ARD und wird ab dem 24. Januar 2026 in der ARD Mediathek zu sehen sein.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!