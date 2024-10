Arbeitssieg Ã¼ber die LÃ¶wen: DSC gewinnt nach VerlÃ¤ngerung gegen Bad TÃ¶lz

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein Spiel auf Messers Schneide am Mittwochabend zwischen dem Deggendorfer SC und den Tölzer Löwen. Am Ende setzte sich...

Am Ende setzte sich die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 1591 Zuschauer mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Oberbayern durch.

Im Duell mit den Oberbayern tat sich der DSC im ersten Abschnitt schwer, richtig in die Partie zu finden. Die Löwen wirkten spritziger und aggressiver und belohnten sich in der elften Minute für ihren betriebenen Aufwand. Einen Fehler im Deggendorfer Aufbauspiel nutzte Marc Schmidpeter zum 0:1. Auch im weiteren Drittelverlauf behielten die Löwen Oberwasser, Treffer fielen allerdings keine mehr.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts meldeten sich die Deggendorfer zurück: Eine Energieleistung von Johannes Schmid führte zum 1:1 Ausgleich in der 24. Minute. Die Hausherren taten sich jedoch weiterhin schwer, gegen die gut gestaffelten Tölzer zu hochkarätigen Chancen zu kommen. Auf der Gegenseite hielt auch Raphael Fössinger, der an diesem Abend den Vorzug vor Timo Pielmeier erhielt, seinen Kasten sauber, sodass es mit dem Unentschieden in die zweite Pause ging.

Im Schlussdrittel blieb es über weite Strecken ein Spiel auf Messers Schneide, jedoch ließ sich keiner der beiden Torhüter mehr überwinden, sodass die Partie in der Verlängerung entschieden werden musste.

Dort schwang sich Marco Baßler zum Matchwinner auf, als er im Powerplay in der 64. Minute den Abpraller eines Hult-Schusses über die Linie drückte.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Memmingen Indians.

