Arbeitssieg in FÃ¼ssen: Am Dienstag Showdown gegen Garmisch

Memmingen. (PM ECDC) Das letzte Allgäu-Derby der Saison ging am Sonntagabend erneut an den ECDC Memmingen.

Mit 4:2 sicherte sich das Team von Daniel Huhn den Sieg beim EV Füssen und gewann damit alle vier Begegnungen gegen das Team vom Kobelhang. Schon Dienstag kommt es zum wichtigen Duell um Platz 4 gegen den SC Riessersee am Hühnerberg. Die Partie beginnt um 19:30 Uhr, Karten sind bereits erhältlich.

Nach dem 12:0 Heimsieg am vergangenen Sonntag, waren die Memminger auf ein anderes Gesicht des EVF gefasst. Die Indians, mit Leon Meder im Tor, mussten auch bereits nach einer Minute den ersten Gegentreffer hinnehmen. Edgar Simon verwertete einen Abpraller zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Wichtig war aus Sicht der Indianer dann, dass die Antwort bereits eine halbe Minute später folgte. Tobi Meier schloss nach Vorarbeit von Dominik Meisinger zum 1:1 ab. Die ersten zwanzig Minuten verliefen relativ ausgeglichen. Memmingen hatte das Spiel zwar in der Hand, Füssen blieb aber mit offensiven Nadelstichen gefährlich.

Im zweiten Drittel kamen die indianer gut aus der Kabine. Jaro Hafenrichter stellte das Ergebnis kurz nach Wiederbeginn auf 2:1. Memmingen blieb das bessere Team, doch Füssen zeigte sich kämpferisch, was den Indianern den Spielfluss erschwerte und weitere Treffer verhinderte.

Im letzten Abschnitt nutzten die Rot-Weißen eine Überzahlsituation aus. Robert Peleikis schoss das wichtige 3:1 für die Maustädter. Der ECDC ließ nur noch wenig zu und erzielte durch Matej Pekr zwei Minuten vor dem Ende per Empty Net Goal das entscheidende 4:1. Den Schlusspunkt zum 2:4 im vierten Allgäu-Derby dieser Saison setzte aber der Gastgeber vom Kobelhang. Am Ende stand ein wichtiger Arbeitssieg für die Indians, die weitere Zähler sammeln konnten.

Garmisch kommt zum direkten Duell

Bereits am Dienstag kommt es zu einem wegweisenden Spiel im Kampf um den begehrten 4. Platz, der in den Playoffs Heimrecht bedeuten würde. Da die Bayreuth Tigers, nach erfolgtem Insolvenzantrag, die Playoffs nicht mehr bestreiten dürfen, rücken die Teams aus Memmingen und Garmisch auf und damit gleichzeitig in den Fokus des Kampfs um das Heimrecht. Im letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften kann der direkte Tabellennachbar aus Garmisch-Partenkirchen am Dienstag mit den Indians nach Punkten gleichziehen. Unabhängig davon was mit den Tigers aus Franken noch passiert, hat die Partie eine enorme Bedeutung und kann zweifelsfrei als „6-Punkte-Spiel“ bezeichnet werden. Das Team von Pat Cortina wird alles versuchen, um die Punkte aus Memmingen zu entführen und den ECDC weiter unter Druck zu setzen. Die bisherigen Begegnungen beider Clubs verliefen allesamt ähnlich. Trotz Memminger Überlegenheit machten es sich die Indians meist selbst schwer und unterlagen jeweils knapp. Um diese Serie zu beenden, und auch den Garmischer Lauf von sechs Siegen in Folge zu stoppen, braucht das Team die Unterstützung der Zuschauer. Spielbeginn gegen den SC Riessersee am Dienstagabend ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar. Vor der Partie und während den Pausen sorgt die Lumpenkapelle Aitrach für musikalische Untermalung.

EV Füssen – ECDC Memmingen 2:4 (1:1/0:1/1:2)

Tore: 1:0 (2.) Simon (Arkiomaa, Straub), 1:1 (2.) Meier (Meisinger), 1:2 (21.) Hafenrichter (Svedlund, Homjakovs), 1:3 (42.) Peleikis (Svedlund, Bräuner), 1:4 (58.) Pekr (ENG), 2:4 (59.) Zimmer (Schuster, Kaiser)

Strafminuten: Füssen 8 – Memmingen 4

ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Mastic; Peleikis, Menner; Kasten, Dobryskin; Schirrmacher – Hafenrichter, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Fominych; Busch, Bräuner, Marsall; Pfalzer, Dopatka, Sarto.