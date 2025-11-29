Arbeitssieg in der Kälte: TEV Miesbach gewinnt 5:2 in Schongau

Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach kehrte am Freitagabend mit einem wichtigen 5:2-Auswärtssieg von der EA Schongau zurück.

Bei beinahe zweistelligen Minusgraden im halboffenen Stadion entwickelte sich von Beginn an eine zähe Partie mit wenig Spielfluss. Bis auf den verletzten Benedikt Dietrich sowie die verhinderten Philip Lehr und Julian Zimmermann (mit Förderlizenz in Ottobrunn) war der Kader vollständig.

Nach einer vorsichtigen Abtastphase gelang es dem TEV, Mitte des ersten Drittels die entscheidenden Akzente zu setzen: Zuerst traf Matej Pekr, kurz darauf erhöhte Stefan Kuhn auf 0:2.

Der zweite Abschnitt begann jedoch alles andere als optimal. Die Miesbacher verschliefen die ersten Minuten komplett und mussten zunächst in eigener Unterzahl, dann nur zwei Minuten später sogar im Powerplay zwei Treffer durch Dominic Krabbat hinnehmen. Nach 25 Minuten war die Partie plötzlich wieder ausgeglichen. Die Mammuts drückten in der Folge weiter, und der TEV hatte Glück, als ein vermeintliches 3:2 für Schongau wegen einer Strafe gegen die Gastgeber zurückgepfiffen wurde. Kurz vor der Pause schlug Miesbach dann eiskalt zu: Felix Feuerreiter traf aus dem Slot und stellte auf 2:3.

Auch im Schlussabschnitt blieb die Begegnung umkämpft. Der TEV kassierte erneut zu viele Strafen und musste wie schon am vergangenen Sonntag zwei volle Minuten in doppelter Unterzahl überstehen. Mit enormem Einsatz verteidigten die Miesbacher ihren Vorsprung: Danyel Waizmann blockte zwei Schüsse auf der Linie, und Torhüter Timon Ewert zeigte erneut eine bärenstarke Leistung. Erst als Benedikt Pölt rund sieben Minuten vor dem Ende zum 2:4 traf, durfte der TEV durchatmen. Kurz darauf sorgte Justin Späth mit dem 2:5 für die Entscheidung.

Mit diesem Arbeitssieg sammelt der TEV wichtige Punkte im Kampf um das Heimrecht in den Playoffs.

Bereits am Sonntag steht das nächste Heimspiel an: Um 18 Uhr gastiert der ESV Burgau an der Schlierach. Gegen das Tabellenschlusslicht will der TEV zum Abschluss der Hinrunde weitere Punkte einfahren.

