Arbeitssieg der Tigers bringt drei Punkte!

Bayreuth. (PM Tigers) Neben den weiterhin nicht einsatzfähigen Victor Knaub sowie Samuel Schindler fehlten am Abend auch die gesperrten Robin Drothen und Mark Ledlin. Aus Ingolstadt waren Christian Schiling und Joel Hofmann zur Unterstützung angereist.

Die Tigers erwischten einen Start nach Maß. Keine zwei Minuten standen auf der Uhr, da bediente Schaefer Marvin Drothen, der aus halbrechter Position mit einem platzierten Schuss die Führung herausschießen konnte. Nur wenig später lief Nicolas Schindler über die linke Seite ins Drittel, fand den mitgelaufenen Schwarz, der noch einer Körpertäuschung abzog und zum 2:0 traf. In der Folge war der Arbeitstag für Goalie Böhm, der doch unsicher bei den Treffern wirkte, nach nur 4,5 Minuten Einsatzzeit beendet. Mechel übernahm seine Position auf dem Eis. Die Überlegenheit der Tigers in diesem Abschnitt tat dies jedoch keinen Abbruch, auch wenn die Gäste aus Garmisch zu einigen, wenigen Chancen kamen, bei welchen Kristian auf dem Posten war und seinen Kasten sauber hielt, sodass man mit der 2:0 Führung in die erste Pause ging.

Die richtigen Worte schien Cortina in der Pause gefunden zu haben, denn die Garmischer kamen mit wesentlich mehr Schwung wieder aufs Eis und spielten mehr und mehr eine gute Rolle, die sie

dann auch in Torerfolge ummünzen konnten. Allerdings benötigten sie zum Anschlusstreffer eine doppelte Überzahl, nachdem zunächst Schwarz wegen zu vielen Spielern auf die Bank musste und kurz darauf Hult folgte. Lang wehrten sich die drei verbleibenden Feldspieler der Gastmannschaft und hatten in Kristian, der einmal mit einem „Monstersave“ aufwartete einen starken Rückhalt. Dennoch kam man, als Schwarz gerade wieder aufs Eis durfte, noch in der „Aufstellung fünf gegen drei“ zum Treffer, den Soudek vorbereitet und Dibelka abschloss. Eine lang heraus geschlagene Scheibe der Garmischer ging keiner der Tigers-Akteure so richtig nach, sodass Bader hinterherjagte und die von der Bande zurückgekommen Scheibe an Kristian vorbei in die Maschen des Bayreuther Tores hämmerte.

Die teilweise laxe Spielweise der vom Mittelabschnitt legten die Jungs von Coach Chernomaz im dritten Drittel ab und schalteten in der Offensive wieder einen Gang hoch. Schaefer und Hult waren gleich mit Abschlüssen zurück, Elo verpasste knapp und Stach fand im Slot stehend in Mechel seinen Meister. Nach 47 Minuten lief Nuss über die rechte Seite in die offensive Zone, suchte und fand den mitgelaufenen Schubert, der aus kurzer Distanz die Führung auf die Anzeigentafel schrieb. Schwarz, der abzog und auch den Nachschuss nahm oder Schindler, der es flach probierte, scheiterten ebenso, wie Hult, der Mechel in Schwierigkeiten brachte aber nicht überwinden konnte. So blieb es, auch nach einer Auszeit und der Herausnahme von Mechel für einen sechsten Feldspieler, bei dem knappen Sieg der Tigers, der am Ende doch verdient mit vom Eis genommen werden konnte.

Für die Tigers geht es am Sonntag weiter, wenn man um 18:00 Uhr beim ECDC Memmingen in der Eissporthalle am Hühnerberg antritt.

Bayreuth Tigers vs. SC Riessersee 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Bayreuth: Kristian, Appler, Schulte – Tölzer, Reinig, Schmidt, Nuss, Zernikel, Tiffels – Elo, Stach, Hult (2), Schubert, Schaefer, M. Drothen, Bergbauer, N. Schindler, Schwarz (2), Fabian, Schiling, Hofmann

Riessersee: Böhm, Mechel (ab. 5.) (2) – Linden, Pietsch, Köttstorfer, Mayr, Jäckle, Schmid – Bader, Gerg, Höller, Zawatsky, Soudek, Dibelka, Wolf, Graham (29), Pronin, Veber, Schröpfer

Schiedsrichter: Votler, Butt – Klein, Pfriem

Zuschauer: 1.427

Strafen: Bayreuth: 4 Riessersee: 4 PP: Bayreuth: 0/2 Riessersee: 1/2

Torfolge: 1:0 (2.) M. Drothen (Schaefer), 2:0 (4.) Schwarz (Bergbauer, N. Schindler), 2:1 (28.) Dibelka (Pietsch, Soudek) PP1, 2:2 (34.) Bader (Pietsch), 3:2 (47.) Schubert (Nuss)