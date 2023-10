Arbeitssieg bei den Rebels: Deggendorfer SC kehrt mit drei Punkten aus Stuttgart zurÃ¼ck

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Es war ein hartes Stück Arbeit, doch der Deggendorfer SC bleibt auch im sechsten aus sieben Spielen erfolgreich. Vor...

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Es war ein hartes Stück Arbeit, doch der Deggendorfer SC bleibt auch im sechsten aus sieben Spielen erfolgreich.

Vor 775 Zuschauern in der Stuttgarter Eiswelt bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die heimischen Rebels mit 2:4.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte im Duell mit dem Aufsteiger einen Rückkehrer im Kader begrüßen. Zwar fehlten mit Ondrej Pozivil, Alex Grossrubatscher und Dennis Balzer weiterhin drei Verteidiger, jedoch kehrte mit Benedikt Schopper ein erfahrener Akteur zurück in die Mannschaft.

Die Rebels machten es den Deggendorfern von Beginn an schwer, in die Partie zu kommen. Taktisch diszipliniert verteidigte die Mannschaft von Trainer Ravil Khaidarov eng am Gegenspieler und erspielten sich selbst den ein oder anderen Konter. In der elften Minute ging der DSC dennoch in Führung. Von hinter dem Tor bediente Julian Elsberger den eingelaufenen Sascha Maul, der per Direktabnahme zum 0:1 traf. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute war es Petr Wiencek, der einen Abpraller zum Stuttgarter Ausgleich nutzte. Mit dem 1:1 ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Deggendorfer hatten zwar optisch mehr vom Spiel, jedoch verteidigten die Rebels geschickt und ließen vor dem eigenen Tor nur wenig zu. In der 36. Minute wurde der DSC schließlich dennoch für seine Mühen belohnt. Carter Popoff fand den im Slot völlig freistehenden René Röthke und der Deggendorfer Kapitän ließ Rebels-Schlussman Jonas Gähr mit einem präzisen Schuss aus dem Handgelenk keine Abwehrmöglichkeit.

Im Schlussabschnitt gab es zunächst schlechte Nachrichten im Deggendorfer Lager. Nach einem Check im zweiten Drittel kehrte Curtis Leinweber zu den letzten 20 Minuten nicht mehr zurück auf das Eis. Die Partie ähnelte dem Spielverlauf der ersten 40 Minuten. Der DSC eigentlich spielbestimmend, ohne sich die ganz großen Chancen erspielen zu können. In der 55. Minute war es allerdings doch so weit. Nach einem Querpass von Marcel Pfänder traf Lukas Miculka ins rechte obere Eck zum 1:3. Damit war die Partie allerdings noch nicht entschieden. Knapp zwei Minuten vor Ende traf Jannik Herm zum erneuten Anschlusstreffer. Die Rebels warfen nun alles nach vorne und mitten hinein in Stuttgarter Drangphase fiel der entscheidende Treffer. Petr Stloukal traf aus dem eigenen Drittel ins verwaiste Tor zum 2:4 Endstand.

Am Sonntag erwartet der Deggendorfer SC einen richtig harten Brocken in der Festung an der Trat. Zu Gast sind um 18:45 Uhr die Memmingen Indians.

5685 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten