Arbeitssieg auf heimischem Eis: Deggendorfer SC schlÃ¤gt die onesto Tigers Bayreuth knapp

Deggendiorf. (PM DSC) Es war ein hartes Stück Arbeit für den Deggendorfer SC am Mittwochabend gegen die onesto Tigers Bayreuth.

Vor 1.349 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die Franken nach kämpferischer Leistung und mit einem stark haltenden Raphael Fössinger mit 2:1.

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres musste der Deggendorfer Cheftrainer erneut auf eine veränderte Personalsituation reagieren. Zu den bekannten Ausfällen von Tomas Gulda, Curtis Leinweber und Petr Stloukal gesellte sich auch noch Antonin Dusek, der angeschlagen pausieren musste. Einen Lichtblick gab es allerdings: Marco Baßler kehrte erneut in den Kader zurück.

Die Deggendorfer erwischten einen echten Traumstart in die Partie: Gerade einmal 64 Sekunden waren gespielt, da brachte Jaroslav Hafenrichter mit einem Treffer in eigener Unterzahl seine Farben in Führung. Die onesto Tigers zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und kamen in der siebten Minute zum Ausgleich. Vom Bully weg bediente Hammerbauer Bayreuths Kapitän Moritz Israel, der präzise zum 1:1 abschloss. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Treffer fielen keine mehr, sodass es mit dem Unentschieden in die erste Pause ging.

Im zweiten Abschnitt gab es auf beiden Seiten Chancen im Übermaß, jedoch ließen sich weder Raphael Fössinger im DSC-Tor, noch Ilya Andryuhkhov im Bayreuther Gehäuse überwinden. Es blieb somit beim Spielstand von 1:1 nach 40 gespielten Minuten.

Im Schlussdrittel kamen die Deggendorfer erneut mit viel Dampf aus der Kabine und gingen nach nur 35 Sekunden erneut in Führung. Im Powerplay bediente Benedikt Schopper den eingelaufenen Andreé Hult, der frei stehend per Rückhand zum 2:1 einnetzte. Dieses Ergebnis brachte der DSC mit einer geschlossenen Defensivleistung und einem sehr stark haltenden Raphael Fössinger über die Zeit.

Weiter geht es für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger am Freitag mit einem Auswärtsspiel beim SC Riessersee. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

