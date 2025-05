Arbeiten im Kunsteisstadion Crimmitschau haben begonnen – Zwei weitere Spieler bleiben Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Am heutigen Montagvormittag (26.05.2025) startete der Rückbau der alten Bandenanlage im Kunsteisstadion Crimmitschau.

Dabei werden zunächst die Rückwände der Bande abmontiert. Nach gut drei Wochen soll der komplette Rückbau planmäßig abgeschlossen sein – dann stehen Fräsarbeiten an, bevor im Juli mit dem Aufbau der neuen Flex-Bande begonnen werden soll.

Die Montierung der LED-Beleuchtung soll ebenfalls im Juli abgeschlossen sein. Wir werden euch in den kommenden Wochen immer wieder Einblicke von der Baustelle in unserem Heimathafen liefern.

Till Michel und Alexander Schmidt bleiben Eispiraten

Westsachsen setzen auf Kontinuität und Weiterentwicklung junger Spieler

Die Eispiraten Crimmitschau treiben ihre Planung für die DEL2-Saison 2025/26 weiter voran und können zwei weitere Kaderupdates vermelden: Sowohl Stürmer Till Michel (21) als auch Verteidiger Alexander Schmidt (22) werden auch in der neuen Spielzeit das Trikot der Westsachsen tragen.

Der 21-jährige Till Michel kam vor der vergangenen Saison als frischgebackener DNL-Meister aus dem Nachwuchs des EV Landshut nach Crimmitschau. In seiner ersten Profisaison stand der 1,85 Meter große Angreifer in 51 Partien für die Eispiraten im Aufgebot und konnte dabei eine Vorlage verbuchen. Zusätzlich sammelte Michel Spielpraxis bei den KSW IceFighters Leipzig, für die er drei Einsätze in der Oberliga Nord absolvierte.

„Ich freue mich sehr auf meine zweite Saison in Crimmitschau“, erklärt Till Michel. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes vor dieser Kulisse im Sahnpark spielen zu dürfen und werde hart arbeiten, um mich in der Mannschaft beweisen und noch mehr Eiszeit erhalten zu können.“

Auch Alexander Schmidt hat seinen Vertrag bei den Eispiraten verlängert und geht damit in seine bereits dritte Saison mit dem Team. In insgesamt 104 Pflichtspielen für die Eispiraten – davon 42 Einsätze in der vergangenen Spielzeit – zeigte der 22-jährige Defensiv-Verteidiger, der aus dem Nachwuchs der Kölner Haie stammt, durchaus Entwicklungspotenzial. Die Verantwortlichen setzen auf einen weiteren Leistungsschub von Schmidt in der kommenden Saison.

„Ich bin glücklich, weiterhin in Crimmitschau zu bleiben. Ich fühle mich sehr wohl hier und glaube, dass ich mich hier als Spieler weiterentwickeln kann. Ich finde, es ist etwas Besonderes im Sahnpark vor diesen tollen Fans spielen zu können und freue mich auf die kommende Saison“, meint Alexander Schmidt, der weiterhin mit der Trikotnummer 12 auflaufen wird.

Mit der Weiterverpflichtung von Till Michel und Alexander Schmidt setzen die Eispiraten auf Kontinuität und fördern zugleich die Weiterentwicklung junger, talentierter Spieler im Kader. „Wenn die Jungs im Sommer fleißig sind, werden sie bereit sein, den nächsten Schritt in Richtung Stammplatz zu machen“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2025/26

Tor: Nikita Quapp

Abwehr: Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Ole Olleff, Alexander Schmidt

Angriff: Corey Mackin (AL), Tim Lutz, Denis Shevyrin, Till Michel

