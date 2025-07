Anton Zimmer verstärkt EAS-Angriff mit Routine und Torgefahr

Schongau. (PM EAS) Dass ein junges Team ein paar erfahrene Leitwölfe benötigt, zeigte die letzte Saison deutlich und manchmal schmerzlich. Einer, der diese Lücke bei der EA Schongau füllen kann, ist Neuzugang Anton Zimmer.

Der 31-Jährige hat in seiner Vita neben 135 Bayern- bzw. Regionalligaspielen auch 186 Einsätze in der Oberliga stehen.

Über den Nachwuchs von Ratingen, Crimmitschau und Köln ging es für ein Jahr in die USA (Butte /WSHL). Zurück in Deutschland führte sein Weg über Hamburg nach Bayern. Bad Kissingen, Königsbrunn, Kempten in die Oberliga zum EV Füssen.

In der Saison 2023/24 war der 1,83 m große Angreifer noch bester Torschütze beim Oberligisten EV Füssen. In der letzten Saison wechselte er dann im Dezember zurück nach Kempten, dem Wohnort seiner Familie.

Auch hier konnte er Akzente setzen (8 Tore und 4 Vorlagen in 15 Spielen). Dennoch entschied sich der 1994 im weißrussischen Minsk geborene Stürmer für einen erneuten regionalen Wechsel – zur EA Schongau.

Einst per Förderlizenz, jetzt fest – David Moor wieder im Dress der Mammuts

Der 22jährige Stürmer David Moor entstammt dem Füssener Nachwuchs und durchlief dort sämtliche Teams und absolvierte in den letzten beiden Jahren 84 Spiele für den Oberligisten.

Zuletzt warf ihn eine Verletzung etwas aus dem Rennen im konkurrenzstark besetzten Kader des Oberligisten. Mehr Eiszeit ist für die Entwicklung eines jungen Spielers einfach ein wichtiger Faktor und so reifte bei David der Plan, diese sich eine Liga tiefer zu holen.

Da er 2021/2022 schon per Förderlizenz bei der EA Schongau einen guten Eindruck hinterlassen hatte (7 Einsätze/ 2 Tore) und auch einige seiner ehemalige U20-Teamkameraden nun bei den Mammuts zum Bayernligateam gehören, waren die Kontakte schnell hergestellt.

So trägt David Moor auch 2025/2026 wieder ein gelb-schwarzes Trikot – das der EA Schongau Mammuts in der Bayernliga.

