Anton Zimmer kehrt zurÃ¼ck zu den Sharks

Kempten. (PM ESC) Es war ein herber sportlicher Verlust für die Kemptener als der erfolgreiche Stürmer vor der letzten Saison nach Füssen wechselte.

Die Aufgabe „Oberliga“ war dann doch einfach zu reizvoll für den inzwischen 30jährigen. Mit 38 Scorerpunkten (22 Tore, 16 Vorlagen) in 49 Spielen zeigte er auch in der Oberliga seine Qualität und war damit einer der Topscorer im Team vom Kobelhang. Dort startete er auch ähnlich erfolgreich in die aktuell laufende Saison.

Sein Kontakt zum ESC war aber auch während seiner Zeit beim EVF nie abgerissen und man sah ihn immer wieder mal bei den Spielen der Sharks in der ABW Arena. Zudem wohnt er auch nur einen Puckwurf entfernt vom Kemptener Eisstadion.

Nun gelang es den Verantwortlichen an der Iller ihn zum ESC zurückzulotsen, worüber sich der sportliche Leiter Ervin Masek entsprechend freut: „ Wir freuen uns sehr dass wir Anton zurück nach Kempten holen konnten. Da er seinen Lebensmittelpunkt in Kempten hat, und auch die familiären Aufgaben mit seinem Nachwuchs nicht weniger werden haben wir mit ihm Gespräche über eine mögliche Rückkehr zu den Sharks geführt. Anton ist voll motiviert wieder vor den Kemptener Fans zu spielen und zu 100% bereit alles für die Mannschaft zu geben um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir bekommen mit ihm nicht nur mehr Qualität im Sturm und im Abschluss sondern sind auch für eventuelle Ausfälle im weiteren Saisonverlauf gewappnet.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich beim EV Füssen und Jogi Noack für die reibungslose Abwicklung des Transfers bedanken.“

