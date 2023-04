Anton Seidel bleibt in Herford

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt den nächsten Spieler für die kommende Saison bekannt. Anton Seidel wird weiterhin das Trikot der Ice...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt den nächsten Spieler für die kommende Saison bekannt.

Anton Seidel wird weiterhin das Trikot der Ice Dragons tragen und geht somit in seine zweite Eiszeit beim HEV.

Der 21jährige Stürmer wechselte letztes Jahr von den Höchstadt Alligators nach Ostwestfalen und setzte sich zum Ziel, möglichst viel Eiszeit zu sammeln. Schnell wurde klar, dass Anton Seidel ein ständiger Unruheherd für die gegnerische Defensive sein sollte. Bei seinem ersten Auftritt traf er im Testspiel bei den Hannover Indians (5:4) gleich doppelt und wusste zu gefallen.

Eine langwierige Erkrankung setzte Herfords Nummer 49 jedoch im ersten Saisondrittel außer Gefecht und so musste Anton Seidel sich zunächst erst einmal auf das Eis zurückkämpfen, ließ sich dann von einem Nasenbeinbruch nur kurz noch einmal aufhalten und wirbelte schließlich wieder in den Sturmreihen der Ice Dragons.

In 42 Spielen traf er selbst 3 Mal und legte zudem für 12 weitere Treffer auf. „Wir waren schon sehr nah an den PrePlayOffs dran und wollen diese natürlich unbedingt in der kommenden Saison erreichen. Ich selbst möchte mich natürlich weiterentwickeln und ich habe richtig Bock in dem Team. Ich hoffe, dass unsere Fans weiter so Gas geben, wie bisher und dass wir gemeinsam mit ihnen Erfolg haben“, blickt Anton Seidel schon einmal voraus.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins freuen sich, dass Anton Seidel weiterhin für die Ice Dragons stürmen wird und sich in Ostwestfalen weiterentwickeln will.

