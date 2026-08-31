Anton Schreiner kehrt zum HC Landsberg zurück!

Landsberg. (PM HCL) Einen Rückkehrer gibt es beim HC Landsberg: Verteidiger Anton Schreiner kehrt zu den Riverkings zurück.

Das 22-jährige Nachwuchstalent aus dem Kaufbeurer Nachwuchs lief bereits in der Saison 2024/25 für die Lechstädter auf. Allerdings verletzte sich Schreiner bereits im dritten Saisonspiel nach einem Foul im Spiel gegen den EHC Klostersee so schwer, dass er die Saison vorzeitig beenden musste.

In der vergangenen Saison stand er für den ESV Burgau auf dem Eis und konnte dort mit seinen läuferischen Fähigkeiten und seiner guten körperlichen Präsenz überzeugen.

Vizepräsident Michael Grundei: „Anton hatte in der vorletzten Saison einen denkbar ungünstigen Start bei uns. Er verletzte sich gleich zu Saisonbeginn schwer und fiel dadurch für den Rest der Spielzeit aus. Wir freuen uns, dass der junge Verteidiger zu uns zurückkehrt, und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung auf und neben dem Eis.“

Anton Schreiner: „Ich freue mich, dass ich zu den Riverkings zurückkehren kann, und werde alles dafür geben, dass wir in der kommenden Saison möglichst erfolgreich sind. Persönlich möchte ich meine Entwicklung fortsetzen und mich gut ins Team integrieren. Ich freue mich, wenn es jetzt endlich losgeht!“

Weiterhin läuft der Dauerkartenvorverkauf für die kommende Saison. Die Tickets können im Internet über den Ticketshop des HC Landsberg, im Reisebüro Vivell sowie jeweils dienstags von 18:00 bis 20:00 Uhr im Stadionbüro erworben werden.

Michael Güßbacher ergänzt das Landsberger Torhüterduo!

Neben seiner Funktion im Sponsorenteam des HC Landsberg wird Michael Güßbacher künftigauch mit den Goalies der 1. Mannschaft arbeiten. Der 31-jährige Güßbacher wurde im Landsberger Nachwuchs ausgebildet, ehe er nach Stationen in Kaufbeuren, Hannover und weiteren Vereinen 2019 nach Landsberg zurückkehrte. Im vergangenen Jahr war er noch einmal für Schongau tätig. Michael Güßbacher wird als Dritter Goalie Lizenziert und die Position zusammen mit den u20 Goalies besetzen.

Vizepräsident Michael Grundei sagt: „Wir freuen uns, dass sich Michael Güßbacher bereit erklärt hat, für unsere Torhüter als Coach zur Verfügung zu stehen, und sich bei Bedarf auch als zusätzlicher Torwart für die 1. Mannschaft zur Verfügung stellt. Wir haben in diesem Jahr im Nachwuchs zwar richtig starke Torhüter, sind auf dieser Position zahlenmäßig aber etwas schwach besetzt. Deshalb war es uns wichtig, dass wir eine gute Alternative im Kader haben, falls Moritz Borst oder Michael Karg ausfallen und wir nicht auf Nachwuchsgoalies zurückgreifen können.

Michi ist dafür genau der Richtige. Er besitzt jede Menge Erfahrung, die er auch an die anderen Torhüter weitergibt. Er ist ein starker Goalie und steht zur Verfügung, wenn wir Not am Mann haben sollten. Wir sind sehr froh, dass er sich dazu bereit erklärt hat, neben seiner Tätigkeit im Sponsorenteam auch auf dem Eis Engagement für den Verein zu zeigen. “

Michael Güßbacher erklärt: „Mein Hauptaugenmerk liegt inzwischen auf meiner jungen Familie. Trotzdem bin ich natürlich immer wieder gerne mit den Jungs auf dem Eis. Deshalb ist diese Lösung für mich perfekt. Ich kann trainieren und stehe bereit, wenn ich gebraucht werde.“

472 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht