Anton Raubal bleibt Co-Trainer des SC Riessersee – Trainerteam setzt Zusammenarbeit fort

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das Trainerteam des SC Riessersee bleibt auch in der Saison 2023/24 unverändert.

Nachdem seit vergangenen Montag feststeht, dass Headcoach Pat Cortina in seine dritte Saison unter der Alpspitze gehen wird – und da auch Athletiktrainer Leo Rauch noch einen gültigen Vertrag beim SCR hat – war bisher nur die Stelle des Co-Trainers noch vakant. Auch auf dieser Position kann der Sportclub nun Vollzug melden. Der Headcoach der U20-Mannschaft, Anton Raubal wird auch weiterhin der Assistent von Pat Cortina bleiben. Der SC Riessersee setzt damit weiterhin auf das eingespielte Trainer-Trio der vergangenen drei Jahre.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner Anton Raubal erlernte die Grundlagen des Eishockeys im Nachwuchs des SC Riessersee. Während seiner aktiven Karriere spielte der 55-jährige unteranderem zehn Jahre in der höchsten deutschen Liga. Seine Trainerkarriere startete Raubal als Assistenz-Trainer in Schwenningen in der Saison 2010/11. Kommende Saison wird Raubal weiterhin das Bindeglied für alle Nachwuchstalente zum Profiteam des SCR bilden und Cortina im täglichen Trainingsbetrieb unterstützen: „Zunächst bin ich dankbar und sehr froh das Pat Cortina unserer Organisation erhalten bleibt. Mit seiner Erfahrung kann er den SCR auf ein höheres Level bringen. Vor allem die menschliche Komponente schätze ich im täglichen Arbeiten mit Pat enorm. Ich werde Pat auch kommende Saison wieder in der Trainingsplanung, Videoanalysen, Entwicklung unserer jungen Talente und im Coaching der Verteidiger unterstützen. Ich sehe mich dabei als Bindeglied um unseren U20-Talenten eine fließende Integration in das Oberligateam zu ermöglichen. Der SCR ist mein Heimatverein und ich bin sehr stolz und glücklich für den SCR arbeiten zu dürfen und meinen Teil zur Entwicklung der gesamten Organisation beitragen zu dürfen.“, freut sich Anton Raubal auf die neue Saison.

„Ich freue mich, dass ich auch kommende Saison weiter mit Toni arbeiten darf. Wir verstehen und ergänzen uns sehr gut. Toni ist einer der Eishockeyverrücktesten Personen die ich kenne. Er ist ein Einheimischer, kennt den Verein und seine Strukturen enorm gut und arbeitet sehr gut und sehr gerne mit jungen Spielern. Ich freue mich auf unsere dritte gemeinsam Saison.“, freut sich auch Headcoach Pat Cortina auf die weitere Zusammenarbeit.

