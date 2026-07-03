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Anton Brandt wird neuer Backup Goalie in Lindau

3. Juli 20262 Mins read80
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Anton Brandt - © Marco Leipold /City-Press
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Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders freuen sich, mit Anton Brandt einen hochveranlagten jungen Torhüter in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Der 19 Jahre alte Schlussmann wechselt aus der U20 der Eisbären Berlin an den Bodensee – einer Talentschmiede, die seit Jahren für erstklassige Nachwuchsausbildung im deutschen Eishockey steht. In Lindau soll Brandt als Back Up von Daniel Filimonow wertvolle Erfahrung im Herrenbereich sammeln und sich Schritt für Schritt an das Niveau der Senioren herantasten. Das Tor hüten wird Anton Brandt in Lindau mit der Nummer 31.

Brandt, geboren am 19. April 2007, bringt mit einer Körpergröße von 189 cm und 87 kg ideale physische Voraussetzungen für die Torhüterposition mit. Die Islanders sehen in ihm einen modernen Goalie, der bereits jetzt über bemerkenswerte technische Fähigkeiten verfügt. Sein Spiel zeichnet sich durch große Ruhe, starke Körperspannung und ein sehr präzises Positionsspiel aus, das ihm ermöglicht, Schüsse effizient zu kontrollieren.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Verein von Brandts schnellen Reflexen, seinen sauberen Bewegungen im Torraum und seinem sicheren Fanghandeinsatz. Darüber hinaus besitzt er ein ausgeprägtes Gespür für Spielsituationen. Diese Kombination aus Technik, Spielverständnis und körperlicher Präsenz macht ihn zu einem Torhüter mit hohem Entwicklungspotenzial.
Für Brandt selbst ist der Wechsel nach Lindau ein bewusster Schritt: Er möchte im Herrenbereich Fuß fassen, Verantwortung übernehmen und sich in einem ruhigen, aber ambitionierten Umfeld weiterentwickeln. Die Islanders bieten ihm dafür die passende Plattform – mit klarer Perspektive und der Möglichkeit, sich hinter einem etablierten Torhüter wie Filimonow kontinuierlich zu steigern.

Der Verein ist überzeugt, dass Brandt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich hervorragend ins Team passt. Mit seiner professionellen Einstellung und seinem Ehrgeiz soll er ein wichtiger Bestandteil des Torhütergespanns werden.
Bildquelle: Vincent Weber / Joana Baatz

Stimmen

Milo Markovic: „Anton ist ein junger Torhüter, mit dem wir uns intensiv befasst haben. Er ist sehr talentiert und soll bei uns die Möglichkeit bekommen sich weiter zu entwickeln.“

Anton Brandt: „Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit in Lindau, darauf, das Team kennenzulernen und ein Teil davon zu werden. Der Verein hat bei mir von Anfang an einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, weshalb ich mich umso mehr freue, mich dort weiterentwickeln zu können.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Anton Brandt @ Elite Prospects

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