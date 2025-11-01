Anthony Morrone und die Lausitzer Füchse engagieren sich für die Männergesundheit

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Im November tragen die Lausitzer Füchsen nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Schnurrbart auf dem Eis: Goalie Anthony Morrone startet in diesem Monat eine ganz besondere Spendenaktion im Zeichen der Männergesundheit – zugunsten der Movember-Foundation, die weltweit führende Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Gesundheit von Männern einsetzt.

Gemeinsam mit den Lausitzer Füchsen, möchte Anthony das Bewusstsein für Themen stärken, über die oft zu selten gesprochen wird: Prostatakrebs, Hodenkrebs, psychische Gesundheit und Suizidprävention.

Doch bei Anthony bleibt es nicht bei Worten – er geht mit gutem Beispiel voran: Für jeden Save, den er im November in der DEL2 für die Lausitzer Füchse macht, spendet Anthony persönlich 1 € an die Movember-Foundation. Auch der Club steht geschlossen hinter ihm: Für jedes Tor, das die Mannschaft in diesem Zeitraum erzielt, spenden die Lausitzer Füchse zusätzlich 5 €.

„Männergesundheit betrifft uns alle – auf und neben dem Eis“, sagt Anthony Morrone. „Wenn ich mit dieser Aktion dazu beitragen kann, dass Männer offener über ihre Gesundheit sprechen oder rechtzeitig Hilfe suchen, dann habe ich mein Ziel erreicht.“

Die Füchse-Familie ruft daher alle Fans, Partner und Freunde auf, sich dieser Aktion anzuschließen und Teil der Movember-Bewegung zu werden. Jeder Beitrag, jede Spende und jedes Gespräch zählt – damit Männer länger, gesünder und bewusster leben können.

Unterstützen Sie die Aktion hier: www.movember.com/m/15402989 Mehr über Movember erfahren Sie unter: de.movember.com

