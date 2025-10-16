Heimspiel gegen Passau und erstes Derby der Saison – Anspruchsvolles Wochenende wartet auf den SC Riessersee

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee steht vor einem hochspannenden Wochenende in der Oberliga Süd.

Am Freitag, den 17. Oktober 2025, empfängt der Traditionsverein um 20:00 Uhr die Passau Black Hawks im Olympia-Eissport-Zentrum. Zwei Tage später wartet das erste Derby der Saison gegen die Tölzer Löwen, am Sonntag, den 19. Oktober 2025, um 18:00 Uhr in der Hacker-Pschorr Arena in Bad Tölz.

Heimspiel gegen Passau: Gemeinsam für Respekt – #einmalblauerimmerrespektvoll

Das Heimspiel am Freitag steht ganz im Zeichen der Kampagne #EINMALBLAUERIMMERRESPEKTVOLL. Unter diesem Motto setzt der SC Riessersee ein klares Zeichen für Respekt, – auf dem Eis, auf den Rängen und in den sozialen Medien.

Bereits beim Betreten des Stadions erhalten alle Besucherinnen und Besucher einen Flyer mit der zentralen Botschaft der Kampagne. Zudem finden alle Besucher in den Foyers des Stadions Plexiglasscheiben, auf denen Fans die Werte, die sie mit dem Verein verbinden, niederschreiben und so dauerhaft im Stadion platzieren können. Vor Spielbeginn läuft auf der Stadionleinwand eine Videobotschaft der Mannschaft, in der das Team gemeinsam Haltung zeigt und klare Worte findet. Zusätzlich werden im Stadion und auf den Social-Media-Kanälen des SCR Plakate, Posts und Banner mit der Kampagnenbotschaft zu sehen sein.

Das Ziel: ein sichtbares, spürbares Zeichen für Respekt und Zusammenhalt – getragen von Spielern, Fans und der ganzen weiß-blauen Familie. Fans und Partner sind eingeladen, sich der Bewegung anzuschließen. Alle Infos zur Kampagne unter bit.ly/einmalblauerimmerrespektvoll

Sportlich wartet auf den SCR ein unangenehmer Gegner: Die Passau Black Hawks reisen als aktueller Tabellen-Achter der Oberliga Süd an. Nach vier Siegen in den ersten fünf Partien, verloren die Black Hawks am vergangenen Wochenende beide Spiele – auswärts setzte es eine 3:10 Niederlage im Derby gegen Selb und am Sonntag nahmen die Rebels aus Stuttgart beim 3:5 Sieg drei Punkte aus der Drei-Flüsse-Stadt mit. Topscorer der Niederbayern ist derzeit Brendan Harrogate mit 10 Punkten aus sieben Spielen. Der SC Riessersee möchte vor heimischer Kulisse an die gute Leistung aus dem Stuttgart Spiel vor zwei Wochen anknüpfen und damit die bittere Niederlage im Altmeisterduell am vergangenen Sonntag vergessen machen.

Derby-Fieber am Sonntag: SCR gastiert in Bad Tölz

Am Sonntag steht dann das erste Oberland-Derby der Saison auf dem Programm. Die Weiß-Blauen treten um 18:00 Uhr in der Hacker-Pschorr Arena in Bad Tölz an – eines der stimmungsvollsten Spiele des Jahres. Die Löwen stehen derzeit auf Tabellenplatz Sechs, zwei Punkte vor dem SC Riessersee, und zählen mit ihrem Topscorer Topi Piipponen zu den offensivstärksten Teams der Liga, gerade das Powerplay ist mit 25,5 % beachtlich!

Das Derbyfieber im Nachbarlandkreis ist bereits groß: Sitzplätze sind bereits ausverkauft, und auch die Stehplätze werden knapp. Die SCR-Fans werden zahlreich mitreisen, um ihr Team lautstark zu unterstützen. Wer noch Stehplatztickets benötigt, sollte sich diese im Ticketshop des ECT vorab sichern!

SCR-Verteidiger Luca Allavena blickt voller Vorfreude auf das Wochenende: „Gegen Passau wollen wir zuhause ein Zeichen setzen – sportlich, aber auch menschlich. Respekt gehört für uns genauso zum Spiel wie Einsatz und Leidenschaft. Am Sonntag zum Derby müssen wir absolut bereit ein. Das sind genau die Spiele, für die man Eishockey spielt – eine volle Halle, zwei starke Gegner. Jeder im Team weiß, was dieses Wochenende bedeutet – wir werden alles geben.“

Tickets und Livestreams Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop unter: https://bit.ly/scr-ticketshop oder im Vorverkauf während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle direkt am Olympia-Eissportzentrum. Die Abendkasse öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn. Alle Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!