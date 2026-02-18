Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Anspruchsvolles Wochenende fÃ¼r den Starbulls-Nachwuchs â€" U17 mit wichtigem AuswÃ¤rtssieg
Nachwuchs

Anspruchsvolles Wochenende fÃ¼r den Starbulls-Nachwuchs â€“ U17 mit wichtigem AuswÃ¤rtssieg

18. Februar 2026
↕4 Starbulls Rosenheim e. V.
Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives Spielwochenende liegt hinter den Nachwuchsteams der Starbulls Rosenheim. WÃ¤hrend die U17 einen wichtigen AuswÃ¤rtssieg feiern konnte, sammelten die Ã¼brigen Mannschaften wertvolle Erfahrungen gegen starke Gegner.

U20: Schwieriges Heimdoppel gegen Bad TÃ¶lz

Die U20 musste sich in beiden Heimspielen dem EC Bad TÃ¶lz geschlagen geben. Trotz engagierter Phasen und groÃŸem Einsatz gelang es nicht, die Spiele entscheidend zu drehen. Die Mannschaft arbeitet weiter konzentriert daran, die positiven AnsÃ¤tze in den kommenden Partien konstanter umzusetzen.

 

Die Spiele der Junioren im Detail:

14.02.2026 â€“ Starbulls Rosenheim â€“ EC Bad TÃ¶lz 2:5 (1:1/2:2/0:2)

Spielverlauf: 01:15 0:1 Schlager (Leitner), 16:24 1:1 MÃ¼hlfenzl (Nirschl, Heinrich), 24:47 1:2 Sterz (leitner; KÃ¶rber), 31:18 2:2 Achatz, 34:45 2:3 Heininger (Gal), 40:06 2:4 Sahanoglu, 45:49 2:5 Kathan (Sahanoglu)

15.02.2026 â€“ Starbulls Rosenheim â€“ EC Bad TÃ¶lz 1:3 (0:0/0:1/1:2)

Spielverlauf: 22:01 0:1 Schlager (Schuler); 41:11 0:2 Kathan (Sahanoglu; Heininger), 54:20 SchÃ¶ps (Heininger, Sahanoglu) 55:00 1:3 Lamprecht (Kempf, Stein)

U17: Sieg am Samstag, Niederlage am Sonntag

Die U17 zeigte am Samstag auswÃ¤rts eine starke Leistung und konnte sich verdient durchsetzen. Mit Tempo, Einsatz und mannschaftlicher Geschlossenheit sicherte sich das Team wichtige Punkte.
Am Sonntag folgte jedoch eine Niederlage, in der die Rosenheimer trotz kÃ¤mpferischer Leistung nicht an den Erfolg vom Vortag anknÃ¼pfen konnten. Insgesamt nimmt die Mannschaft dennoch ein positives Signal aus dem erfolgreichen ersten Spiel mit.

Die Spiele der Jugend im Detail:

14.02.2025 â€“ Iserlohner EC â€“ Starbulls Rosenheim 2:6 (0:4/1:1/1:1)

Spielverlauf: 06:45 0:1 KrÃ¼ger (Tomas), 08:28 0:2 Bauer (MÃ¼hlfenzl, Eichinger), 13:46 0:3 Tomas (Kink), 17:59 0:4 Bauer (MÃ¼hlfenzl, Eichinger), 28:47 0:5 Wunderlih (Aichinger, KrÃ¼ger), 31:18 1:5 Walther (SchÃ¤fer), 46:47 2:5 Heemann (Bauer), 47:56 2:6 Bauer

15.02.2025Â  â€“ Iserlohner EC â€“ Starbulls Rosenheim 6:2 (2:1/2:1/2:0)

Spielverlauf: 10:27 0:1 Susnik (Tomas), 14:41 1:! Walther (Bauer, Rube), 19:57 2:1 Danielsmeier (Bauer, MÃ¼hlbeier), 27:46 3:1 Heemann (Danielsmeier, Bauer), 29:15 4:1 Bach (Heemann), 33:41 4:2 Wunderlich (Schwabl, Guggenhuber), 56:24 5:2 Bauer (Danielsmeier, MÃ¼hlbeier), 57:01 6:2 Heemann (MÃ¼hlbeier; Danielsmeier)

 

U15: Enges Spiel gegen MÃ¼nchen

Die U15 lieferte sich mit MÃ¼nchen ein umkÃ¤mpftes Heimspiel, musste sich am Ende jedoch mit 3:5 geschlagen geben. Ãœber weite Strecken zeigte das Team gute AnsÃ¤tze und blieb bis in die Schlussphase hinein im Spiel.

U13: Herausfordernde Spiele

FÃ¼r die U13A verlief das Heimspiel gegen Erding schwierig, am Ende stand eine 1:12-Niederlage. Das Team blickt nach vorne und nutzt die Partie als wichtigen Lernschritt.
Auch die U13B musste sich in Trostberg mit 11:4 geschlagen geben, zeigte jedoch phasenweise offensive Akzente.

U11A: Ein Sieg und eine Niederlage gegen Miesbach

Die U11A absolvierte zwei Spielabschnitte gegen Miesbach. Nach einer deutlichen 5:21-Niederlage zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Reaktion und gewann den zweiten Abschnitt klar mit 28:1. Ein starkes Zeichen fÃ¼r Moral, LernfÃ¤higkeit und Teamgeist.

Auch wenn das Wochenende sportlich fordernd war, bewies der Starbulls-Nachwuchs einmal mehr Einsatz, Zusammenhalt und Entwicklungsbereitschaft. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben heiÃŸt es nun: weiterarbeiten, dranbleiben und die positiven Momente mitnehmen.

Share
