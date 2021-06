Ansgar PreuÃŸ bleibt Scorpions treu

Mellendorf. (PM Scorpions) Nach Brett Jaeger haben die Hannover Scorpions jetzt auch den Vertrag mit Ansgar Preuß als weiteren Torhüter verlängert. Preuß, der bereits...

Preuß, der bereits in die dritte Saison bei den Scorpions geht, hat in den vergangenen beiden Jahren die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt. Der 25-jährige in Hannover geborene Preuß, spielte vor seinem Wechsel zu den Scorpions beim EC Bad Nauheim in der DEL 2.

„Nach den in den vergangenen Jahren gezeigten Leistungen war es für mich überhaupt keine Frage, dass wir Ansgar weiterverpflichten sollten“, so Coach Tobias Stolikowski, der sehr zufrieden ist, dass ein weiterer Spieler der Meistersaison wieder an Bord ist.

„Ansgar hat schon in der Saison 19/20 die in ihn gesetzten Erwartungen übertroffen und in dieser Saison, insbesondere in den beiden Playoff-Runden in denen er das Scorpions Tor hütete, getoppt“, so Sportchef Eric Haselbacher, der mit der Vertragsunterzeichnung sehr zufrieden ist.