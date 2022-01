Ansetzungen getauscht: Indians am Freitag zuhause gegen HÃ¶chstadt

Memmingen (mfr). Der Spielplan des ECDC Memmingen wird kurzfristig angepasst, am Freitagabend empfangen die Indians nun den Höchstadter EC am Hühnerberg (20 Uhr). Aufgrund...

Aufgrund von positiven Fällen im Kader des EV Weiden wird das eigentlich geplante Spitzenspiel verschoben. Tickets für die Partie gegen die Alligators sind ab Donnerstag im Vorverkauf verfügbar.

Nachdem schon die Parte am Sonntag in Rosenheim vor wenigen Tagen abgesagt werden musste, ist nun auch das Heimspiel der Indians gegen Spitzenreiter Weiden verschoben worden. Zwei positive Fälle im Kader des EVW machten diesen Schritt notwendig. Ersatz ist aber bereits gefunden, so dass die Memminger Eishockeyfans an diesem Wochenende nicht auf ihr Team verzichten müssen. Mit den Höchstadt Alligators reist ein Gegner an den Hühnerberg, dessen eigentliche Partie ebenfalls neu angesetzt werden muss.

Dem HEC, auf Rang 7, fehlen nur wenige Punkte zu den sicheren Playoff-Plätzen. Zuletzt gab es für die Panzerechsen eine Niederlage gegen Regensburg sowie einen Erfolg gegen Schlusslicht Landsberg. Im bisher einzigen Spiel beider Teams behielten die Indians mit 2:5 die Oberhand. Die Franken haben in Anton Seewald und Jaro Neugebauer ein starkes Stürmer-Duo aufzubieten, das auch von Ex-Indianer Jannik Herm sehr gut ergänzt wird. Nikita Shatskiy und Jake Fardoe nehmen die Kontingentstellen im Team von Trainer Nemirovsky ein. Selbiger hat unter der Woche auch seinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängert und bekommt, dank erfolgreicher Arbeit, weiterhin das Vertrauen.

Bei den Indians dürfte sich im Vergleich zur Vorwoche nur wenig verändern. Philipp de Paly hat erste Schritte auf dem Eis unternommen, fehlt aber weiterhin. Auch Moritz Raab steht vorerst noch nicht zur Verfügung, da er weiterhin bei seinem Stammverein im Einsatz ist.

Die Verantwortlichen der Indians freuen sich, dass in der kurzen Zeit eine Lösung für den kommenden Spieltag gefunden wurde. Bereits gekaufte Tickets für das Spiel gegen Weiden werden automatisch vom Anbieter rückerstattet. Dies bedeutet auch, dass alle Karten für die neu angesetzte Partie extra erworben werden müssen. Der Vorverkauf für das Duell mit Höchstadt ist bereits auf dem Ticketportal Ticketmaster freigeschalten.

Im Stadion gelten weiterhin die Bedingungen von 2G-Plus, die neuen Booster-Regelungen der bayerischen Staatsregierung werden angewandt. Alle Infos finden Sie auf der Homepage des ECDC Memmingen.