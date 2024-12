Anpassungen am Sicherheitskonzept vor dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen Bad Nauheim

Krefeld. (PM Pinguine9 In Zusammenarbeit mit der Polizei Krefeld, der YAYLA Arena und dem Sicherheitsdienst T.S.M Security haben die Pinguine für das Heimspiel am...

Krefeld. (PM Pinguine9 In Zusammenarbeit mit der Polizei Krefeld, der YAYLA Arena und dem Sicherheitsdienst T.S.M Security haben die Pinguine für das Heimspiel am Sonntag, 22. Dezember um 17:00 Uhr gegen den EC Bad Nauheim Anpassungen am Sicherheitskonzept vorgenommen.

Da bereits über 7200 Tickets verkauft wurden, bittet der Klub alle Besucher frühzeitig anzureisen, um Verzögerungen zu vermeiden.

Verkehr und Zugangsregelungen:

• Straßensperrung Westparkstraße: Ab 2 Stunden vor dem Spiel, also 30 Minuten vor Einlass, wird die Westparkstraße zwischen Girmesgath und Kleinewefersstraße gesperrt. Die Durchfahrt ist ausschließlich mit einem gültigen Parkticket für den Parkplatz P2 möglich.

• Einschränkungen am Gästeeingang während der Anreise der Gästefans:

o Die Gepäckabgabe an den Containern kann während dieser Zeit nicht genutzt werden.

o Der Bereich zwischen der Einfahrt Parkplatz P2 und den Tageskassen ist ab kurz vor der Ankunft der Gästefans für den Einsatz der Ordnungskräfte und die Gästefans reserviert. Nach dem Einlass der Gästefans wird dieser Bereich wieder freigegeben.

o Das Abstellen von Fahrrädern auf den Grünflächen bei den Abgabecontainern ist nicht gestattet.

o Fans, die aus der Richtung von „Mo’s Bikertreff“ kommen, wird empfohlen, über die Kleinewefersstraße rechtsseitig an der Arena vorbei zum Haupteingang zu gehen. Alternativ ist der Zugang vom Girmesgath aus über die Straßenseite der Rheinlandhalle möglich.

Hinweise zur Organisation:

• Hausordnung: Um Verzögerungen beim Einlass zu vermeiden, bitten wir alle Fans, vorab nochmals die Hausordnung der YAYLA Arena zu studieren, um die Zugangskontrollen zu vereinfachen.

• Abreise nach Spielende: Auch nach Spielende wird der Bereich vom Haupteingang bis Parkplatz P2 für Pinguine-Fans gesperrt sein, bis die Gästefans abgereist sind. Der Auslass erfolgt ebenfalls über einen Wechsel auf die Straßenseite der Rheinlandhalle.

Die Pinguine danken allen Fans für ihr Verständnis und ihre Kooperation. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Sicherheit und den Komfort aller Besucher zu gewährleisten.

