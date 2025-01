Anja Keßler erweitert das Trainerteam der Selber Wölfe

Selb. (PM Wölfe) Anja Keßler bereichert und ergänzt seit Anfang des Monats den Coaching Staff der Selber Wölfe.

Als Mental Health Coach kümmert sie sich speziell um die mentale Gesundheit des Wolfsrudels.

Mentale Gesundheit ist der Schlüssel zum Erfolg

Im Profisport ist neben der körperlichen Leistungsfähigkeit, einer ausgefeilten Technik, der optimalen Ausrüstung und dem notwendigen Talent vor allem auch die mentale Fitness einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Nur wer sich zu 100 Prozent auf die anstehenden Aufgaben fokussieren kann, wird als Sieger vom Eis gehen.

„Als Mental Health Coach unterstütze ich meine Klienten, sei es im beruflichen oder privaten Kontext, mit Herausforderungen gesund umzugehen, um in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der immer höhere Anforderungen an uns gestellt werden und der Leistungsdruck wächst, dennoch high performen zu können“, erklärt Anja Keßler, die zusammen mit dem ehemaligen Wölfe-Spieler Hannes Siegeris die Firma Atheyna GmbH gegründet hat und Mental Health Coaching sowie Kommunikationsberatung anbietet, ihre Tätigkeit in einfachen Worten. Seit Jahresbeginn ergänzt sie nun den Coaching Staff der Selber Wölfe um die wichtige Komponente der mentalen Gesundheit.

„Mentale Stärke ist ein Muskel, den man trainieren muss“

Sich proaktiv um seine mentale Gesundheit zu kümmern, ist heutzutage leider noch keine Selbstverständlichkeit. Weder im Profisport noch in Beruf und Alltag. „Dabei ist die mentale Stärke auch etwas, das wie ein Muskel permanent trainiert werden kann und sogar muss. Das sollte man erkennen und sich dieser Thematik öffnen“, merkt Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike an, der selbst Profisportler war und auch viele Jahre als Trainer gearbeitet hat. „Es ist wichtig, dass man proaktiv an diesem Thema arbeitet. Heutzutage ist es leider oft immer noch so, dass sich viele erst Hilfe suchen, wenn ernsthafte Probleme schon überhandnehmen. Dabei gibt es viele Stufen davor, bei denen mentales Training positive Veränderungen und Entwicklungen bewirkt“, so Gerike weiter. „Deshalb sind wir froh, unserem Personal nun auch in diesem Bereich einen Mehrwert bieten zu können. Nach mehreren Gesprächen mit Anja bin ich überzeugt, dass sie einen guten Job macht“, ist sich der Wölfe-Boss sicher, dass die Mentaltrainerin weiterhelfen wird.

Ganzheitlicher Ansatz

Anja Keßler arbeitet sowohl mit Sportlern als auch mit Unternehmen bezüglich mentaler Gesundheit zusammen. „In den Einzelgesprächen geht es darum, das Selbstwertgefühl zu stärken und mit negativen Gedanken oder auch Niederlagen umzugehen. Wichtig sind dabei eine gesunde Selbstreflexion sowie der Aufbau von Selbstvertrauen“, erklärt Keßler die wichtigsten Inhalte ihres Coachings. Die Mentaltrainerin steht dem Wolfsrudel mehrmals pro Woche zur Verfügung: „Ich bin zwei- bis dreimal pro Woche beim Training vor Ort. Zudem stehe ich den Spielern vor und nach den Spielen direkt im Kabinentrakt zur Verfügung, um zum Beispiel Emotionen zu kontrollieren. Darüber hinaus können die Jungs natürlich auch Einzelcoachings mit mir vereinbaren oder telefonieren.“ Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Anja Keßler und anderen Mental Health Coaches ist ihre medizinische Ausbildung: „Ich bin ursprünglich Physiotherapeutin und habe unter anderem acht Jahre lang eine Praxis geleitet. Das heißt, ich kann die Menschen schon anhand der Körperhaltung oder anhand des Gangbildes einschätzen und Auffälligkeiten mit eventuellen mentalen Themen in Zusammenhang bringen. Kopf und Körper gehören einfach zusammen. Hier hilft mir mein medizinisches Fachwissen für meine jetzige Tätigkeit ungemein.“ Die Klienten – egal ob Profisportler oder Mitarbeiter von Unternehmen, die Anja Keßler betreut, bringen natürlich nicht nur ihre beruflichen Themen in die Gespräche mit: „Häufig geht es auch darum, wie ich uneingeschränkt Leistung bringen kann, obwohl ich mit meinen Gedanken ganz woanders bin, weil zum Beispiel im privaten Umfeld gerade auch große Herausforderungen zu meistern sind.“

