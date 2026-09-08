Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Grizzlys Wolfsburg Angreifer Ross Mauermann ist wieder da!
Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Angreifer Ross Mauermann ist wieder da!

8. September 20262 Mins read259
Share
Ross Mauermann © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys haben auf die Verletzung von Julian Chrobot schnell reagiert und sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Ross Mauermann, der bis zum Ende der abgelaufenen Saison für die Fischtown Pinguins Bremerhaven stürmte, schließt sich den Niedersachsen mit sofortiger Wirkung an und erhält einen Einjahresvertrag.

Der 35-Jährige, der sowohl den deutschen als auch den US-amerikanischen Pass besitzt, kennt die PENNY DEL aus den vergangenen Jahren bestens. 2016 wechselte der 1,75 Meter große Linksschütze von den Springfield Falcons aus der AHL nach Deutschland und schloss sich den damals frisch aufgestiegenen Bremerhavenern an.

Seither stand Mauermann ununterbrochen für die Seestädter auf dem Eis und wurde mit ihnen in der Saison 2023-2024 überraschend Meister der Hauptrunde. Im Anschluss ging es für das Team von Headcoach Thomas Popiesch bis ins Finale der Playoffs, Mauermann steuerte in der „fünften Jahreszeit“ in 14 Spielen ordentliche sechs Tore und drei Vorlagen bei.

Auch in der abgelaufenen Saison gehörte der Routinier zum Stammaufgebot des Tabellensiebten. In 47 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor,in den Playoffs folgten zwei Treffer und ein Assist in fünf Begegnungen.

Insgesamt verfügt Mauermann aus seiner Zeit in Bremerhaven über die Erfahrung von 464 Einsätzen in der PENNY DEL. In dieser Zeit stehen 118 Tore und 102 Vorlagen zu Buche. Außerdem stand der Angreifer 24-mal in der Champions Hockey League auf dem Eis (vier Tore, drei Vorlagen).

Bemerkenswert: In sechs seiner zehn Spielzeiten bei den Fischtown Pinguins traf Mauermann in der Hauptrunde zweistellig, in den vergangenen sechs Hauptrunden hatte er eine positive Plus-Minus-Bilanz vorzuweisen.

Ross Mauermann wird am Dienstagabend in Wolfsburg eintreffen, am Mittwoch schon erstmals mit seinem neuen Team trainieren und künftig mit der Trikotnummer 28 auflaufen.

„Nach der Verletzung von Julian Chrobot sind wir froh, mit einem Spieler wie Ross Mauermann schnell eine sehr gute Lösung für uns gefunden zu haben. Ross kennt die Liga aus zehn Jahren in Bremerhaven sehr gut und hat sein Können in dieser Zeit immer wieder neu unter Beweis gestellt. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass uns Ross mit seinen Qualitäten schnell weiterhelfen wird“, sagt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

535
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Christopher Fiori führt den EC Bad Nauheim seit 1. September 2026 allein

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +HC Ambri-PiottaTransfer-News

Ex-Mannheimer zukünftig in Biancoblù

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des schwedischen...

By8. September 2026
Grefrather EGTransfer-News

Nächster junger Verteidiger für den Phoenix: Max Falk kommt aus Neuss

Grefrath. (PM GEG) Die Defensive des Grefrath Phoenix nimmt weiter Konturen an...

By6. September 2026
! +ESV BuchloeTransfer-NewsWas wurde aus?

Buchloes Rekordspieler wechselt zu den Jüngsten

Buchloe (chs) Es gibt Spieler, die hinterlassen in einem Verein und in...

By5. September 2026
! +Transfer-NewsVienna Capitals

Wegen Verletzungen: Capitals verpflichten Star-Goalie / Heimspiel gegen Trencin

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals können einen hochkarätigen Neuzugang auf der...

By4. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten