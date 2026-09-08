Angreifer Ross Mauermann ist wieder da!

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys haben auf die Verletzung von Julian Chrobot schnell reagiert und sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Ross Mauermann, der bis zum Ende der abgelaufenen Saison für die Fischtown Pinguins Bremerhaven stürmte, schließt sich den Niedersachsen mit sofortiger Wirkung an und erhält einen Einjahresvertrag.

Der 35-Jährige, der sowohl den deutschen als auch den US-amerikanischen Pass besitzt, kennt die PENNY DEL aus den vergangenen Jahren bestens. 2016 wechselte der 1,75 Meter große Linksschütze von den Springfield Falcons aus der AHL nach Deutschland und schloss sich den damals frisch aufgestiegenen Bremerhavenern an.

Seither stand Mauermann ununterbrochen für die Seestädter auf dem Eis und wurde mit ihnen in der Saison 2023-2024 überraschend Meister der Hauptrunde. Im Anschluss ging es für das Team von Headcoach Thomas Popiesch bis ins Finale der Playoffs, Mauermann steuerte in der „fünften Jahreszeit“ in 14 Spielen ordentliche sechs Tore und drei Vorlagen bei.

Auch in der abgelaufenen Saison gehörte der Routinier zum Stammaufgebot des Tabellensiebten. In 47 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor,in den Playoffs folgten zwei Treffer und ein Assist in fünf Begegnungen.

Insgesamt verfügt Mauermann aus seiner Zeit in Bremerhaven über die Erfahrung von 464 Einsätzen in der PENNY DEL. In dieser Zeit stehen 118 Tore und 102 Vorlagen zu Buche. Außerdem stand der Angreifer 24-mal in der Champions Hockey League auf dem Eis (vier Tore, drei Vorlagen).

Bemerkenswert: In sechs seiner zehn Spielzeiten bei den Fischtown Pinguins traf Mauermann in der Hauptrunde zweistellig, in den vergangenen sechs Hauptrunden hatte er eine positive Plus-Minus-Bilanz vorzuweisen.

Ross Mauermann wird am Dienstagabend in Wolfsburg eintreffen, am Mittwoch schon erstmals mit seinem neuen Team trainieren und künftig mit der Trikotnummer 28 auflaufen.

„Nach der Verletzung von Julian Chrobot sind wir froh, mit einem Spieler wie Ross Mauermann schnell eine sehr gute Lösung für uns gefunden zu haben. Ross kennt die Liga aus zehn Jahren in Bremerhaven sehr gut und hat sein Können in dieser Zeit immer wieder neu unter Beweis gestellt. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass uns Ross mit seinen Qualitäten schnell weiterhelfen wird“, sagt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

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