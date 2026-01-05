Angeschlagene Ice Dragons unterliegen in Tilburg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das Auswärtsspiel bei den Tilburg Trappers in der Oberliga Nord Hauptrunde mit 3:6 (1:1/0:4/2:1) verloren.

Das gesundheitlich angeschlagene Ice Dragons-Team verkaufte sich über weite Strecken gut, verlor jedoch im Mitteldrittel die Spielkontrolle und musste letztlich in eine deutliche Niederlage einwilligen.

Neben den verletzten Gleb Berezovskij, Mika Hupach und Dennis Sticha, musste HEV-Chefcoach Henry Thom zudem auf den erkrankten Sebastian Moberg verzichten. Dafür kehrte Matyas Kovacs nach überstandener Krankheit wieder in das LineUp zurück. Neben den Ausfällen, waren gleich mehrere Spieler gesundheitlich angeschlagen, stellten sich jedoch in den Dienst der Mannschaft.

Die Ostwestfalen starteten gut in die Partie und gingen in der 4. Minute nach starker Vorarbeit von Jackson Pierson durch Matyas Kovacs in Führung. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Eine davon nutzten die Gastgeber zum 1:1-Ausgleich in der 19. Minute durch Max Hermens.

Im zweiten Spielabschnitt häuften sich dann Unachtsamkeiten auf Seiten der Herforder, die Tilburg gnadenlos ausnutzte. In der 28. Minute erzielte Ties van Soest zunächst die niederländische Führung, die Kobe Roth in der 32. Minute ausbaute. Nur eine Minute später folgte das 4:1 durch Max Hermens und zwei Minuten vor Ende des zweiten Drittels erhöhte Justin van de Ven auf 5:1.

Auch der Schlussabschnitt begann mit einem weiteren Treffer der Trappers. Danny Stempher netzte in der 42. Minute zum 6:1 ein. Die Ice Dragons begannen sich trotz des deutlichen Rückstandes noch einmal in die Partie zurückzuarbeiten. Nach dem 2:6 durch Ryley Lindgren in der 44. Minute, agierte der HEV wieder stabiler in der Defensive und gestaltete das Spiel wieder offener. Lohn war das 3:6 mit einem sehenswerten Treffer von Yannis Walch in der 55. Minute, der auch gleichzeitig den Endstand markierte.

„Ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Mehrere Spieler haben sich gesundheitlich angeschlagen in den Dienst des Teams gestellt. Nach dem 1:6 hat sich niemand aufgegeben und wir sind noch einmal ganz gut zurückgekommen. Nun müssen wir ein wenig schonend mit den Kräften umgehen, ein wenig auskurieren, um am Dienstag in das nächste Spiel gegen Duisburg zu gehen“, fand Henry Thom auch lobende Worte.

Herford bleibt nach der Niederlage weiterhin auf Platz 10, der Rückstand auf den PlayOff-Platz 8 beträgt unverändert 13 Punkte. In der Dienstagsbegegnung trifft der Herforder Eishockey Verein um 20.00 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Füchse Duisburg. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet. Die Vereinsverantwortlichen empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu verhindern.

Tore:

0:1 03:08 Matyas Kovacs (Jackson Pierson / Ryley Lindgren)

1:1 18:29 Max Hermens (Noah Muller / Kilian van Gorp)

2:1 27:59 Ties van Soest (Kobe Roth / Mike Dalhuisen)

3:1 31:14 Kobe Roth (Delany Hessels)

4:1 32:27 Max Hermens (Dani Bindels / Bjorn Borgman)

5:1 38:00 Justin van de Ven (Max Hermens / Dani Bindels)

6:1 41:44 Danny Stempher (Matt McLeod / Jordy Verkiel)

6:2 43:12 Ryley Lindgren (Jackson Pierson / Matyas Kovacs)

6:3 54:26 Yannis Walch (Philip Woltmann / Timo Sticha)

Strafen:

Tilburg 12 Minuten

Herford 12 Minuten

Zuschauer:

2763

