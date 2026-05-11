Angelo Miceli wirbelt nun im Angriff der Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben den ersten Neuzugang zu verkünden.

Mit Angelo Miceli kommt ein Südtirol überaus bekannter Italokanadier zu den Blau-Roten. Der 32-Jährige stürmte in jüngster Vergangenheit nämlich sieben Jahre lang für den HCB Südtirol Alperia in der ICE Hockey League.

Angelo Miceli wurde am 1. März 1992 in Montreal (Quebec, Kanada) geboren. In seiner Eishockey-verrückten Heimat kam er auch zu den ersten Erfahrungen mit der schnellsten Mannschaftssportart der Welt. Bei den Victoriaville Tigres in der Quebec Maritime Junior Hockey League (QMJHL) absolvierte Miceli mehrere Jahre und punktete wie am Fließband, was ihm in der Saison 2015/16 zu den ersten Einsätzen in der American Hockey League (AHL) bei den St. John’s IceCaps verhalf. Nach Einsätzen in der AHL und der East Coast Hockey League (ECHL), sowohl in Kanada als auch in den USA, zog es Miceli im November 2017 über den großen Teich nach Italien, in die Heimat seiner Großeltern.

Damals heuerte er als junger, flinker Offensivspieler mit italienischem Pass beim HCB Südtirol Alperia an. In der Landeshauptstadt wuchs Miceli binnen kürzester Zeit zu einem Leistungsträger und Fanliebling heran. Über 400 Spiele, knapp 250 Scorerpunkte und der ICE-Hockey-League-Titel in der Saison 2022/23 als Krönung: In Bozen fühlte sich Miceli pudelwohl. Auch privat wurde er in Südtirol glücklich, seit zwei Jahren ist er mit einer Kaltererin verheiratet und hat mit ihr auch schon eine Familie gegründet. Nach seinem Abschied aus Bozen nach der Saison 2023/24 folgten Kurzstationen bei den Sheffield Steelers in der britischen Elite Ice Hockey League, beim HC Asiago, damals noch in der ICE Hockey League und zuletzt bei Sønderjyske in der dänischen Erstliga.

Nun zieht es Miceli zurück nach Südtirol, und zwar zu den Rittner Buam SkyAlps. Die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath haben großes Vertrauen in ihren ersten Neuzugang: „Angelo ist ein bekannter Name im italienischen Eishockey. Mit seiner internationalen Erfahrung, offensiven Qualität und Führungsstärke bringt er viel Kreativität und Charakter in unsere Mannschaft.“