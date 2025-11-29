Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Andy Eder an drei Treffern beteiligt! Eisbären gewinnen in Wolfsburg mit 6:1

Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin und Keaton Thompson von den Grizzlys Wolfsburg - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Saisonduell mit den Grizzlys Wolfsburg gewonnen.

Die Berliner setzten sich am Freitagabend bei den Niedersachsen mit 6:1 durch.

In einem schnellen und intensiven Startdrittel waren die Eisbären die tonangebende Mannschaft. Liam Kirk (4.) erzielte so die frühe Führung der Gäste. Auch in der Folge war der Hauptstadtclub weiter tonangebend und Kirk (19.) baute den Vorsprung mit seinem zweiten Treffer weiter aus.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Wolfsburger das Tempo und kamen zu guten Möglichkeiten. Jake Hildebrand im Berliner Tor war aber stets zur Stelle. Dann erhöhte Markus Vikingstad (32.) auf 3:0 für die Gäste.

Kurz nach Beginn des Schlussdrittels erzielte Justin Feser (42.) den ersten Treffer der Gastgeber. Die Berliner ließen jedoch nicht nach und hielten die Geschwindigkeit weiter hoch. So sorgten Freddy Tiffels (47.), Andy Eder (53.) sowie Mitch Reinke (60./PP1) im Powerplay für den 6:1-Endstand.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 30. November wieder im Einsatz. Dann sind die Kölner Haie zu Gast in der Uber Arena. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin sehr zufrieden. Unser Spiel ohne Puck war heute sehr gut. Alle haben hart gekämpft. Wir haben unseren Spielplan über die gesamte Spieldauer umgesetzt und das Spiel einfach gehalten. Die Tore waren eine Folge unserer heutigen Spielweise. Die Special Teams waren sehr gut, unser Unterzahlspiel war herausragend.“

Andy Eder (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir haben heute an die Leistung vom Auswärtsspiel in Straubing angeknüpft. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen. In der Offensive hat es heute richtig gut funktioniert. Es ist sehr einfach mit Liam Kirk und Leo Pföderl zusammen zu spielen. Es freut mich, dass wir mit Toren zum Erfolg beisteuern konnten. Der Teamerfolg ist aber viel wichtiger.“

Endergebnis
Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
Aufstellungen
Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Thompson, Martinovic; Möser, Prow; Melchiori, Pfohl; Hafenrichter – Chrobot, Gaudet, Machacek; White, Feser, Lambert; Hayhurst, Lynch, Schinko; Ruckdäschel, Ramoser, Dumont – Trainer: Mike Stewart
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller (C), Reinke; Mik, Smith; Panocha, Lancaster – Kirk, Eder, Pföderl; Tiffels (A), Vikingstad, Veilleux (A); Hördler, Byron, Bergmann; Noebels, Wiederer, Leden – Trainer: Serge Aubin

Tore
0:1 – 03:51 – Kirk (Eder, Pföderl) – EQ
0:2 – 18:56 – Kirk (Eder, Pföderl) – EQ
0:3 – 31:41 – Vikingstad (Tiffels) – EQ
1:3 – 41:34 – Feser (White) – EQ
1:4 – 46:58 – Tiffels (Vikingstad) – EQ
1:5 – 52:27 – Eder (Tiffels) – EQ
1:6 – 59:03 – Reinke (Noebels) – PP1

Strafen Grizzlys Wolfsburg: 6 (0, 2, 4) Minuten – Eisbären Berlin: 8 (2, 4, 2) Minuten
Schiedsrichter Andre Schrader, Roman Gofman (Vincent Brüggemann, Dominic Kontny)
Zuschauer 4.106

