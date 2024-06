Andryukhov schlieÃŸt sich den onesto Tiges an

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Ilya Andryukhov verpflichten die Oberfranken einen erfahrenen Goalie, der für die Bayreuther Fans kein Unbekannter ist, trafen sich doch die...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Ilya Andryukhov verpflichten die Oberfranken einen erfahrenen Goalie, der für die Bayreuther Fans kein Unbekannter ist, trafen sich doch die Wege des deutsch-russischen Torstehers und der Tigers in den letzten Jahren immer wieder.

Werdegang in Russland

In der westsibirischen Stadt Barnaul geboren und aufgewachsen erlernte Andryukhov das Eishockeyspielen bei Club Motor Barnuaul und sammelte erste Erfahrungen im Profibereich als 16-Jähriger in der dritten russischen Liga. Für 13 Jahre war dann vermehrt die VHL, welche die zweitstärkste Liga Russlands ist, die Heimat des 1,87 Meter großen und 92 Kilo schweren Linksfänger. Mit Gegentorquote von 2,25 in den Hauptrunden sowie 2,32 in den Playoffs unterstrich er dabei in knapp 300 Partien sein starkes Torhüter-Spiel. In diese Zeit fallen auch einige Einsätze in der KHL, die Andryukhov absolvieren konnte.

Neue Heimat DEL2

In der Saison 2018/19 holten die Löwen Frankfurt Ilya Andryukhov erstmals in die DEL2, wo er in 34 Spielen im Tor stand und die Hauptrundenmeisterschaft mit den Hessen feiern durfte. Im Anschluss ging es für den inzwischen 34-Jährigen nochmal zurück nach Russland, in die Ukraine und nach Kasachstan, ehe ihn die Eispiraten Crimmitschau zur Spielzeit 2020/21 zurück nach Deutschland lotsten. Für die Westsachsen ging er dabei 14 Mal aufs Eis, bevor er nach einem Autounfall die Saison beenden musste. Die beiden nachfolgenden Saisons streifte der Deutsch-Russe das Trikot der Heilbronner Falken über, machte dort mit durchweg guten Leistungen auf sich aufmerksam und wurde unter anderem auch im Februar 2022 zum Spieler des Monats in der DEL2 ausgezeichnet. Sein spektakuläres Goalie-Spiel und eine Fangquote von gut über 90% in der ersten Saison machten es den Falken leicht, Andryukhov eine weitere Saison an sich zu binden. In der vergangenen Saison war er für Diez-Limburg und den Vizemeister der DEL, die Fischtown Pinguins Bremerhaven aktiv, bevor er im Januar in Selb unter Vertrag genommen wurde.

Andryukhov und die Tigers

„Ich habe mich gefreut, als mich Larry kontaktiert hat. Wir haben dann lange gesprochen und Larry hat mir erklärt, wie er sich das Team vorstellt und auch die Situation in Bayreuth erläutert. Wir haben dann schnell entschieden, gemeinsam den Weg in der nächsten Saison gehen zu wollen“, stand das Engagement Andryukhovs in Bayreuth ziemlich schnell fest.

Eingangs darauf hingewiesen, trafen sich die Wege des deutsch-russischen Goalies und die der Tigers während der DEL2-Zugehörigkeit der Bayreuther immer wieder.

So stand er zwei Mal im Trikot der Löwen Frankfurt den Tigers gegenüber und konnte einmal mit seinem damaligen Team gewinnen, quittierte aber auch eine Niederlage im Tigerkäfig, als Bayreuth mit 5:2 das bessere Ende für sich hatte.

„Mein zweites Spiel, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich mit Frankfurt in Bayreuth gespielt. Ich denke, wir haben 2:1 gewonnen und ich konnte damals, wenn ich mich richtig erinnere, einen Penalty halten. Es war jedenfalls eine sehr gute Stimmung damals in Bayreuth“, erinnert sich Andryukhov zurück an seine Anfänge in Deutschland. Und weiter: „Ich kann mich an einige Spiele gegen die Tigers erinnern. Es waren meist Teams, die bis zum Schluss gekämpft haben und die schwer zu spielen waren“.

Eine starke Leistung, einhergehend mit einem Shutout zeigte Andryukhov bei einer Partie im Trikot der Eispiraten Crimmitschau am 22.03.2021 im Sahnpark, welche sich den Tigersfans ins Gedächtnis gebrannt haben dürfte. Darüber stand jedoch ein „Highlight“ der besonderen Art im zweiten Drittel: Ein gewisser Travis Ewanyk hob in der 33. Spielminute das Spielgerät mehrere Meter über das damals von Marco Wölfl gehütete Tigers-Tor. Die Scheibe schlug, nachdem sie vom Hallendach zurückkam, in der Rundung wieder auf – und wurde zur Überraschung aller als Treffer gewertet. „Die Refs haben damals wirklich jeden überrascht“, erinnert sich Andrykhov schmunzelnd zurück.

Zuletzt begegnete man sich in insgesamt 10 Partien gegen die Unterländer aus Heilbronn. Sechs Siegen für Andryukhov und sein Team standen vier Niederlagen gegenüber. Dass diese vier Siege der Tigers, die während der zweiten Playdown-Serie zwischen dem 31. März und dem 10.April 2023 gelangen, das DEL2-Aus für die Falken bedeuteten, war sicher nicht den damals starken Leistungen des Torstehers anzurechnen.

Bei insgesamt 14 Partien, in welchen Andryukhov mit unterschiedlichen Teams gegen die Tigers antrat, konnte er mit seinen jeweiligen Jungs neun Siege einfahren.

Mitte August wird Ilya dann seinen Dienst in Bayreuth antreten und künftig das Trikot mit der Nummer 97 in Bayreuth überstreifen.

Der Kader 2024/2025

Trainer: Larry Suarez

Torhüter: Justin Spiewok, Ilya Andryukhov

Verteidigung: Maurice Becker, Niklas Heyer

Sturm: Jan Hammerbauer, Sam Verelst, Edmund Junemann, Dominik Piskor, Moritz Israel, Tatu Vihavainen