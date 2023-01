Andri Spiller zum EHC Olten

Olten. (PM EHCO) Stürmer Andri Spiller stösst per sofort und bis Ende Saison vom EHC Kloten zum EHC Olten. Der EHC Olten hat sich...

Olten. (PM EHCO) Stürmer Andri Spiller stösst per sofort und bis Ende Saison vom EHC Kloten zum EHC Olten.

Der EHC Olten hat sich im Hinblick auf die entscheidende Saisonphase noch einmal verstärkt. Mit Andri Spiller wechselt einer der besten Schweizer Swiss-League-Stürmer der vergangenen Jahre per sofort in die Dreitannenstadt.

Spiller war beim Aufstieg des EHC Kloten in die National League letzte Saison ein Schlüsselspieler. Der 27-jährige Flügel stand in der SL davor auch für den HC Thurgau und den SC Langenthal unter Vertrag, in der National League für die Rapperswil-Jona Lakers und den SC Bern. Insgesamt kommt Spiller auf 302 Spiele in der Swiss League (193 Skorerpunkte) sowie 95 Partien in der National League.

Spiller stösst mit einer B-Lizenz bis Ende Saison zum EHC Olten. Der Stürmer trainiert am Freitag zum ersten Mal mit dem Team von Headcoach Lars Leuenberger mit und wird im Heimspiel vom Samstag gegen den HC Sierre sein Debüt für den EHCO geben.

