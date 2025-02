Andrew Schembri kehrt zu den EisbÃ¤ren Regensburg zurÃ¼ck

Regensburg. (PM Eisbären) Kurz vor dem Saisonendspurt haben sich die Eisbären Regensburg noch einmal verstärkt.

Andrew Schembri kehrt zu den Eisbären zurück und wird bis zum Saisonende das Trikot der Eisbären tragen. Der erfahrene Stürmer wird mit der Rückennummer 74 auflaufen und dem Team mit seinem Kampfgeist, seinem Einsatz und seiner Routine zusätzliche Tiefe verleihen.

Schembri ist in Regensburg kein Unbekannter: Bereits in der Vergangenheit begeisterte er in 215 Pflichtspielen die Fans mit seiner unermüdlichen Spielweise und seiner Leidenschaft. Nun kehrt er zurück, um die Eisbären im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen. Er weiß, was es bedeutet, das Eisbären-Trikot zu tragen, und ist bereit, alles zu geben.

„Ich möchte mich für die Kooperation zwischen Passau und Regensburg bedanken, die eine temporäre Rückkehr möglich gemacht hat. Ich hoffe natürlich, dass ich für das Team eine Hilfe sein kann. Ich freue mich schon auf meine ‚alten‘ Teamkollegen, auf die Fans und die Stimmung in der Donau-Arena“, so Andrew Schembri.

Die Eisbären Regensburg bedanken sich bei den EHF Passau Black Hawks für die unkomplizierten Gespräche zu diesem Transfer und für die gute Zusammenarbeit während der gesamten Saison, in der die jungen Spieler der Eisbären in Passau wertvolle Eiszeit bekommen haben. Beide Klubs planen, ihre Kooperation auch langfristig fortzusetzen, um die Entwicklung junger Talente weiter zu fördern.

Andrew Schembri wird am Dienstag zum Team stoßen.

Passau. (PM EHF) Die Passau Black Hawks haben sich dazu entschieden Andrew Schembri für die restliche Saison freizustellen. Schembri wird sich für die verbleibende Spielzeit den Eisbären Regensburg in der DEL2 anschließen.

Schembri wechselte vor der Saison aus Regensburg in die Dreiflüssestadt. Bei den Eisbären absolvierte er insgesamt 102 Spiele und feierte nicht nur den Aufstieg in die zweite Liga, sondern 2024 auch den Meistertitel in der DEL2. Diese Entscheidung wurde heute, am letzten Tag der Wechselfrist, getroffen, da nun die Rahmenbedingungen für beide Clubs passen.

Andrew Schembri hat seinen Vertrag bei den Black Hawks vor wenigen Tagen um ein Jahr verlängert und wird dementsprechend nach Ablauf der aktuellen Saison wieder nach Passau zurückkehren. „Es ist nicht leicht Andrew für die verbleibenden Spiele abzugeben, aber letztendlich haben wir die Entscheidung im Sinne des Vereins und der Zukunft getroffen. Außerdem freuen wir uns, dass wir unseren Kooperationspartner im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen können. Wir wünschen Andrew und den Eisbären Regensburg alle Gute und viel Erfolg für die restliche Saison!“, so Kevin Dierks, Geschäftsführer der Black Hawks.

Das sagt Schembri zu seinem Wechsel bis zum Saisonende: „Ich möchte mich beim EHF Passau dafür bedanken, dass ich die Möglichkeit bekomme, mein altes Team für den Rest der Saison zu unterstützen und ich freue mich schon sehr darauf, nächste Saison wieder Teil des Vereins zu sein. Ich wünsche meinen Mitspielern und den Verantwortlichen viel Erfolg für die verbleibenden Spiele.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Eisbären Regensburg können sich die Fans auf ein Highlight vor Beginn der nächsten Saison freuen. Es wird ein gemeinsames Testspiel gegen die Eisbären in der Saisonvorbereitung geben! Für die Black Hawks ist das Saisonziel Pre-Playoffs rechnerisch immer noch möglich. In jedem der drei verbleibenden Spiele geht es jetzt um alles! Morgen sind die Höchstadt Alligators zu Gast in Passau.

Tickets für das Heimspiel der Passau Black Hawks am Sonntag, 17.02.2025 um 18:00 Uhr gegen die Höchstadt Alligators sind online auf etix.com erhältlich.

Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. Das Spiel wird außerdem auf SpardeTV live übertragen.

