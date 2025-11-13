Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 ESV Kaufbeuren Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh coachen den ESVK gegen die DEG und in Bietigheim
ESV Kaufbeuren

Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh coachen den ESVK gegen die DEG und in Bietigheim

13. November 20251 Mins read71
Trainer Sebastian Osterloh - © City-Press
Kaufbeuren. (PM ESVK) Für den ESV Kaufbeuren stehen nach der Deutschland-Cup-Pause und der Trennung von Chef-Trainer Todd Warriner am Wochenende zwei wichtige Partien auf dem Programm.

Die Mannschaft wird dabei, wie schon bekannt gegeben, von Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh gecoacht.

Am Freitag erwartet der ESV Kaufbeuren die Düsseldorfer EG in der Wertachstadt. Der DEL-Absteiger gastiert dabei das erste Mal seit der Saison 1995/1996 wieder in Kaufbeuren. Für das Spiel gegen den achtmaligen Deutschen Meister erwartet der ESVK ein ausverkauftes Haus. Aktuell sind für die Partie gegen den Traditionsclub aus dem Rheinland nur noch wenige Restkarten unter tickets.esvk.de erhältlich.

Am Sonntag geht es für die Joker dann ins Ellental. Dort wartet um 17:00 Uhr der aktuelle Oberligameister und DEL2-Aufsteiger Bietigheim Steelers auf den ESVK.

Aus der Kabine

Die Trainer Andrew Donaldson und Sebastian Osterloh können dabei auf die wiedergenesenen Stürmer Max Oswald und Florian Reinwald zurückgreifen. Auch Joe Cassetti hat die Woche über wieder auf dem Eis trainiert, beim US-Amerikaner ist es aber noch fraglich, ob es schon für einen Einsatz am Wochenende reicht. Spätestens für das Auswärtsspiel in Freiburg sollte er aber wieder eine klare Option für die Trainer sein. Nico Appendino, der sich im ersten Drittel beim Heimspiel gegen Weiden eine Verletzung zugezogen hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon im Heimspiel gegen die DEG wieder ins Spielgeschehen eingreifen können. Anders sieht es dagegen leider bei Daniel Fießinger aus; der Torhüter der Joker wird am Wochenende noch nicht ins Spieltags-Lineup rücken können. Welche Spieler vom DEL-Kooperationspartner Red Bull München zur Verfügung stehen, wird sich dazu erst am Freitagvormittag entscheiden.

203
