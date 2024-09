Andrew Bodnarchuk wartet weiter auf den deutschen Pass – Kassel Huskies verpflichten kanadischen Verteidiger

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub ist kurz vor Hauptrundenstart nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und sichert sich die Dienste der 26-jährigen Kanadiers...

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub ist kurz vor Hauptrundenstart nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und sichert sich die Dienste der 26-jährigen Kanadiers Marc-Olivier Duquette.

Der 193 cm große Verteidiger verbrachte seine bisherige Profikarriere in der nordamerikanischen Liga ECHL. Im starken Kader der Kansas City Mavericks war Duquette vergangene Saison der Top-Verteidiger und erzielte in 70 Hauptrundenspielen 29 Punkte (9 Tore). Zur aktuellen Saison wechselte der in Chateauguay (Ontario) geborene Duquette in die französische Ligue Magnus. Nach zwei CHL-Einsätzen für die Dragons de Rouen (1 Tor) entschied sich Duquette für den Wechsel zu den Kassel Huskies. Die Kassel Huskies freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit!

Update – Andrew Bodnarchuk

Derzeit warten die Kassel Huskies weiterhin auf den deutschen Pass für Verteidiger Andrew Bodnarchuk. Alle erforderlichen Dokumente liegen vor und nun sind behördliche Abläufe entscheidend, wann Bodnarchuk die deutsche Staatsbürgerschaft erhält und schließlich mit erfolgter Lizensierung mit deutschem Pass auflaufen kann. Duquette wird die dadurch freiwerdende vierte Kontingentstelle besetzen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Marc haben wir einen vielseitigen Verteidiger verpflichtet. Er hat in seiner Karriere, sowohl in den kanadischen Juniorenligen als auch im Profibereich, stets viel Verantwortung in seinen Teams übernommen und bringt eine Menge Playoff-Erfahrung mit. Marc ist ein physisch starker Verteidiger, der zudem über offensive Qualitäten verfügt und sich sehr gut in Umschaltspiel und Spielaufbau einbringen kann.“

Marc-Olivier Duquette: „Alles ging sehr schnell und aufregend. Ich bin nun glücklich hier in Kassel zu sein und dem Team so gut wie möglich zu helfen!“

Die Karriere von Marc-Olivier Duquette in Zahlen