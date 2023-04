Andreas Wingerli kommt zum EVZ

Zug. (PM EVZ) Der schwedische Stürmer stösst von Skellefteå AIK zum EVZ. Er hat in Zug einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Andreas Wingerli stammt aus dem...

Zug. (PM EVZ) Der schwedische Stürmer stösst von Skellefteå AIK zum EVZ. Er hat in Zug einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Andreas Wingerli stammt aus dem nordschwedischen Lycksele, wo der 25-Jährige auch das Eishockey-ABC erlernte. 2013 wechselte der Linksschütze in die Nachwuchsabteilung von Skellefteå AIK. Dort schaffte er zwei Jahre später den Sprung in die erste Mannschaft und unterschrieb seinen ersten Profivertrag. Bis im Frühjahr 2021 stand Wingerli beim schwedischen Topklub unter Vertrag und wurde im selben Jahr erstmals für die Weltmeisterschaft mit der schwedischen Nationalmannschaft aufgeboten.

Auf die Saison 2021/22 hin entschloss sich der 173 cm grosse und 77 kg schwere Flügelstürmer für einen Wechsel nach Übersee in die Organisation der Colorado Avalanche. Im NHL-Team konnte er sich jedoch keinen Platz erkämpfen und absolvierte die gesamte Saison mit dem Farmteam Colorado Eagles in der American Hockey League. In der Saison darauf kehrte Wingerli zurück nach Skellefteå und erzielte in insgesamt 69 Spielen 15 Tore und 20 Assists. Mit +25 hatte er während der Qualifikation zudem die beste Plus-Minus-Bilanz der gesamten Liga.

Nach insgesamt neun Jahren in der Organisation von Skellefteå wird Andreas Wingerli nun in Zug eine neue Herausforderung in Angriff nehmen. Er hat beim EVZ einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. «Andreas ist ein schneller, flinker und intelligenter Spieler, der unserem Offensivspiel mehr Möglichkeiten verschafft. Seine Plus-Minus-Bilanz zeigt aber deutlich, dass er auch in der Defensive äusserst verlässlich ist und Verantwortung übernimmt. Ich freue mich sehr, dass er die nächsten zwei Jahre für den EVZ spielen wird», sagt General Manager Reto Kläy.

Damit steht das Ausländer-Sextett der Zuger für die Saison 2023/24. Marc Michaelis (GER), Lukas Bengtsson (SWE) und Andreas Wingerli (SWE) komplettieren die Import-Fraktion um die Bisherigen Jan Kovar (CZE, seit 2019), Niklas Hansson (SWE, 2021) und Brian O’Neill (USA, 2022).

