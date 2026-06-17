Andreas Stracke verlässt nach 16 Jahren die Löwen Frankfurt! Eintracht Frankfurt Fußball AG wird Minderheitsgesellschafter und übernimmt die Bereiche Sponsoring und Hospitality

Frankfurt. (EM / Löwen) DEL Klub Löwen Frankfurt treibt seine Zukunftsplanungen weiter voran.

Am heutigen Mittwoch gaben die Hessen eine veränderte Gesellschafterstruktur und einen neuen strategischen Partner mit Strahlkraft weit über die hessische Landesgrenze hinaus bekannt.

Auf ihrer Webseite haben die Löwen die folgende News verbreitet:

Die Löwen Frankfurt rüsten sich weiter für eine sportlich erfolgreiche und wirtschaftlich nachhaltige Zukunft. Die Eintracht Frankfurt Fußball AG erwirbt als Minderheitsgesellschafter zehn Prozent der Anteile der Löwen Frankfurt und übernimmt zugleich die Gesamtverantwortung in den kommerziellen Bereichen Sponsoring und Hospitality. Zudem wird Eintracht Frankfurt künftig als Lizenznehmer den Club beim Merchandising unterstützen. Die Löwen Frankfurt stärken durch diese strategische und zukunftsorientierte Ausrichtung, die Tradition und Werte wahrt, die nötige Professionalität in der Welt des Eishockeys und gehen so einen weiteren Schritt auf dem Weg der „Mission 2030“, der vor anderthalb Jahren mit dem Einstieg von PRANGE eingeschlagen worden war.

„Ich hätte mir für die Löwen Frankfurt keinen besseren Partner vorstellen können als Eintracht Frankfurt. Für den Sport in der Stadt und in der Region ist dieses Zusammenrücken ein Meilenstein. Die Eintracht Frankfurt Fußball AG bringt in der Vermarktung, im Merchandising und in der Digitalisierung eine Schlagkraft mit, die für uns nochmals eine neue Dimension öffnet. Die Eintracht hat in den vergangenen Jahren sportlich, aber eben auch wirtschaftlich und organisatorisch unter Beweis gestellt, dass sie längst zu den professionellsten Clubs im deutschen Profisport gehört“, sagt Löwen-Gesellschafter und Geschäftsführer Stefan Krämer: „Das ist eine Partnerschaft zwischen zwei Clubs, die zudem genau wissen, wie Profisport in dieser Stadt und dieser Region funktioniert. Diese Partnerschaft wird uns nochmals einen gewaltigen Entwicklungsschub verleihen.“

Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG, sagt: „Mit dieser Kooperation bündeln wir Kompetenzen im Frankfurter Profisport und schaffen neue Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung der Löwen Frankfurt. Unsere Erfahrung und Kompetenz in der Vermarktung sowie der Professionalisierung und Digitalisierung des Klubmanagements soll dazu beitragen, den Eishockeystandort Frankfurt weiter zu stärken – im Interesse von Fans, Partnern und der gesamten Stadt.“

Datengetriebenes Klubmanagement bringt Vorteile für Fans und Partner

Auch im Bereich der Digitalisierung stellen sich die Löwen Frankfurt in diesem Zuge neu auf. Der Klub beauftragt stackwork – eine Tochtergesellschaft von Eintracht Frankfurt – mit einer fortlaufenden Modernisierung der eigenen digitalen Infrastruktur und Datenerfassung. stackwork ist spezialisiert auf datenbasiertes Klubmanagement, das Abläufe und Zugänge für Partner und Fans einfacher und übersichtlicher gestalten soll, um so eine noch engere Bindung und Nähe zu den Löwen zu ermöglichen.

Das Ticketing wird jedoch bis auf Weiteres unverändert von den Löwen Frankfurt in eigener Verantwortung betrieben.

Gesellschafter bringen sich aktiv ein

Vor rund eineinhalb Jahren war bereits PRANGE als Mitgesellschafter im Rahmen der „Mission 2030“ bei den Löwen Frankfurt eingestiegen. Prange hat wichtige Schritte der Professionalisierung initiiert, aktiv mitbegleitet und trägt somit einen großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Clubs, die nun mit dem Einstieg der Eintracht Frankfurt Fußball AG weitergeht.

„Wer Prange kennt, weiß, dass wir uns beteiligen, um langfristig etwas aufzubauen. Die Partnerschaft mit der Eintracht Frankfurt Fußball AG ist der nächste Schritt auf dem Weg, die Löwen Frankfurt sportlich wie wirtschaftlich bestmöglich für die Zukunft aufzustellen“, erklärt Dr. Albrecht Brodhun, Vorstand bei Prange: „Wir wollen als aktiver Partner im Hintergrund aber spürbar agieren. Ich denke, dass wir dies mit diesem Schritt eindrücklich unter Beweis gestellt haben.“

Die Öffnung der Gesellschafterstruktur hat sich für die Löwen Frankfurt als genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit herausgestellt. Sowohl im sportlichen, aber vor allem auch im kaufmännischen und administrativen Bereich hat sich der Club in den letzten ein bis zwei Jahren enorm professionalisiert. Durch diese gute Arbeit wurde so die Grundlage für die jetzige Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt gelegt – wohlwissend, dass auch dieser Prozess jetzt einer gewissen Anlaufzeit bedarf.

Andreas Stracke scheidet als Gesellschafter und CMO aus

Eine weitere Veränderung auf der Gesellschafterebene betrifft auch die oberste Führungsebene der Löwen Frankfurt: Andreas Stracke hat sich nach rund 16 Jahren als Gesellschafter und Gesamtverantwortlicher unter anderem für die Bereiche Sponsoring, Marketing und Kommunikation auf eigenen Wunsch hin zurückgezogen. Der langjährige Gesellschafter und Chief Marketing Officer hat 2010 den Neustart der Löwen Frankfurt in der vierten Liga zusammen mit Stefan Krämer initiiert. Gemeinsam stehen die beiden für die Erfolge seit der Gründung der Löwen Frankfurt. Unter ihrer Führung stiegen die Löwen 2022 in die PENNY DEL auf und sind inzwischen eine feste Größe in Deutschlands höchster Spielklasse.

„Wir haben 2010 mit fast Nichts angefangen und gemeinsam einen Club aufgebaut, der heute fest in der PENNY DEL verankert ist und auf soliden wirtschaftlichen Füßen steht. Andreas Stracke war sechzehn Jahre lang ein großer Teil unserer Erfolgsgeschichte. Er hat den Club maßgeblich mitgeprägt. Dass er sich nun anderweitig orientieren und mal durchatmen möchte, ist ein persönlicher Schritt, den ich sehr bedaure, aber auch absolut nachvollziehen kann. Ich danke Andreas im Namen des gesamten Clubs, aber vor allem auch persönlich und von Herzen für Alles, was er für die Löwen Frankfurt geleistet hat“, sagt Stefan Krämer.

„Wenn man sechzehn Jahre die Geschicke für einen solchen Club mitbestimmt hat, fragt man sich am Ende nicht, ob es das wert war – man weiß es einfach. Aber nun ist es Zeit für mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich bin stolz auf meinen Beitrag zum Erfolg der Löwen und auf das was Stefan und ich gemeinsam geschaffen haben. Ich wünsche den Löwen Frankfurt für Ihre Zukunft nur das Beste“, sagt Andreas Stracke.

168 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro