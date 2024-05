Andreas Nowak verteidigt weiterhin für den TEV

Miesbach. (PM TEV) Die Kaderplanungen beim TEV Miesbach schreiten weiter voran und mit Andreas Nowak verkündet der TEV nun den ersten Verteidiger, der auch...

Miesbach. (PM TEV) Die Kaderplanungen beim TEV Miesbach schreiten weiter voran und mit Andreas Nowak verkündet der TEV nun den ersten Verteidiger, der auch in der Saison 2024/2025 für den TEV verteidigen wird.

Andreas Nowak geht damit bereits in seine sechste Saison in der Kreisstadt. Der laufstarke Verteidiger kam im Sommer von seinem Heimatverein, den Starbulls Rosenheim, nach Miesbach und entwickelte sich sofort zu einer festen Größe in der TEV Defensive. In der abgelaufen Saison plagten Nowak dann Verletzungssorgen und sein Ausfall wog in den Playoffs schwer. Aber zur neuen Saison will der Verteidiger mit der Nummer 96 wieder vollangreifen. In bisher 151 Spielen für den TEV steuerte Nowak 13 Tore und 54 Assists zum TEV Punktekonto bei.

Der TEV freut sich, dass Andreas Nowak auch in der kommenden Saison für den TEV aufläuft und wünscht ihm alles Gute für die Saison 2024/2025.