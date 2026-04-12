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Andreas Geisberger verstärkt künftig als Co-Trainer das Piraten-Team

12. April 20262 Mins read55
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Links der neue Co-Trainer Geisberger und rechts Chef-Trainer Dominic Weis. - © Lissy Strodel
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Buchloe. (chs) Die Buchloer Piraten können ihren ersten Neuzugang begrüßen.

Doch dieser wird im kommenden Winter nicht auf dem Eis, sondern hinter der Bande den ESV verstärken – nämlich als Co-Trainer neben Head-Coach Dominic Weis. Andreas Geisberger heißt der neue Mann, der in der Gegend beileibe kein Unbekannter ist. Denn der 39-Jährige war lange Zeit als Verteidiger beim Nachbarn in Landsberg aktiv gewesen, wo ja auch Trainer Dominic Weis bereits seine Spuren hinterlassen hat und wo sich die Wege der beiden auch schon gekreuzt haben. Nun wird Geisberger ab sofort Piraten-Coach Weis als Assistenz-Trainer unterstützen und damit künftig das Trainerteam der Freibeuter verstärken.

„Mit Andreas Geisberger bekommen wir einen Co-Trainer, der menschlich wie fachlich hervorragend zu uns passt“, freut sich Team-Manager David Strodel über den Neuzugang. „Ich kenne ihn schon länger – unter anderem ist er mein Gegenspieler bei unserer AH-Mannschaft – und auch noch aus der Landsberger Zeit, als ich in der Bayernliga selbst gegen ihn gespielt habe“, lässt Strodel wissen, der sich sehr froh zeigt, dass sich Geisberger künftig den Gennachstädtern anschließt. „Andreas ist ein super Typ, bringt viel Erfahrung aus vielen Jahren Eishockey auf hohem Niveau mit und hat ein sehr gutes Spielverständnis. Gleichzeitig passt er auch menschlich perfekt in unser Team und versteht sich sehr gut mit Whitee“, so die Einschätzung des Buchloer Team-Managers. Und auch der ESV-Cheftrainer freut sich über die Verstärkung, die Weis als „Glücksgriff“ bezeichnet: „Andreas kennt sowohl die Profi-Ligen wie auch die Bayernliga aus seiner aktiven Zeit und weiß bestens worauf es ankommt, um erfolgreiches Eishockey zu spielen. Und menschlich ist er aus meiner Sicht ebenfalls eine absolute Bereicherung und wird mich in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft tatkräftig unterstützen, um das Optimum aus dem Team herauszuholen.“

Erfahrung als Spieler hat der gebürtige Bad Aiblinger allemal, der bereits in ganz jungen Jahren von seinem Heimatverein in die renommierte Nachwuchsabteilung nach Rosenheim wechselte. Bei den Starbulls absolvierte Geisberger auch seine ersten Partien im Seniorenbereich und wurde fortan als kompromissloser Verteidiger mit einem starken Schuss bekannt. Nach einem Jahr in Wolfsburg zog es den damals jungen Defender schon für zwei Jahre zum damaligen Zweitligisten EVL 2000 nach Landsberg, ehe weitere Stationen wiederum in Rosenheim und Deggendorf folgten. Als Geisberger sich dann beruflich neu orientierte und eine Laufbahn als Polizeibeamter einschlug, kehrte der Abwehrmann nach einer zweijährigen Tätigkeit beim diesjährigen Bayernliga-Absteiger in Pfaffenhofen zum inzwischen neu gegründeten HC Landsberg an den Lech zurück, wo er in sechs Spielzeiten 175 Partien bestritt. Fünf Jahre lang war Geisberger hier auch Kapitän des HCL, ehe er 2019 dann seine aktive Laufbahn praktisch beendete. Anschließend folgten zwar noch ein paar wenige Spiele für die Zweitvertretung der Selber Wölfe in der Landesliga, bei denen er in einer Handvoll Partien auf fremdem Eis mit aushalf. Doch seither hielt sich Geisberger nur noch in bereits angesprochener AH-Mannschaft fit und kehrt nun in veränderter Position wieder in die Bayernliga zurück. Nicht mehr als Verteidiger, sondern als Co-Trainer und nicht mehr für seinen langjährigen ehemaligen Club Landsberg – auf die er in der kommenden Saison somit als Gegner treffen wird – sondern für die Buchloer, die Andreas Geisberger im Piraten-Lager herzlich willkommen heißen.

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