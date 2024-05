Andreas Fischer neuer CEO der HCAP-Gruppe

Ambri. (PM HCAP) Am Ende der Saison 2023/24 – die für den Club aus sportlicher Sicht als durchaus positiv beurteilt werden kann, von der...

Ambri. (PM HCAP) Am Ende der Saison 2023/24 – die für den Club aus sportlicher Sicht als durchaus positiv beurteilt werden kann, von der ersten Mannschaft, die in der Regular Season der National League den achten Platz belegte, über die U20, die im Playoff-Halbfinale der Kategorie tapfer besiegt wurde, bis hin zum Jugendbereich im Allgemeinen, ohne die HCAP Girls zu vergessen, die in der obersten Schweizer Frauenliga die Bronzemedaille errangen – teilt der Verwaltungsrat der HCAP-Gruppe offiziell die in den letzten Wochen beschlossenen Massnahmen zur Umstrukturierung und Neulancierung des Unternehmens mit, nachdem auf allen Ebenen sämtliche Leiter im sportlichen Bereich en bloc bestätigt worden waren.

Unter den Neuernennungen sticht jene des CEO der Gruppe in der Person von Andreas Fischer hervor. Der 57-jährige gebürtige Berner, ehemaliger HCAP-Stürmer in den Saisons 1989-93, Spieler in Bern, Fribourg, Zug und Olten, dann Spieler, Trainer, Sportdirektor und CEO in Chur, anschliessend lange Zeit Unternehmensleiter in der Privatwirtschaft und schliesslich, seit sechs Jahren, «Director Officiating» (Oberschiedsrichter) des Schweizerischen Hockeyverbandes SIHF.

Der HCAP begrüsst Andreas zurück in der Leventina und erwartet, dass er mit seiner Erfahrung im Unternehmens- und Sport-Management neue Impulse für die Unternehmensstruktur geben wird. Der Zeitpunkt seines Amtsantritts wird in den nächsten Tagen mit dem SIHF vereinbart. Schliesslich dankt der HCAP CFO Diego Fiorentini für seine wertvolle Mitarbeit als Interims-CEO seit letztem Dezember.

Gleichzeitig mit Fischer hat der Verwaltungsrat Francesco Parisi zum neuen kaufmännischen Leiter der Gruppe ernannt. Er ersetzt den zurücktretenden Boris Martinoni, der Ambrì nach drei Jahren verlässt. Der Verwaltungsrat dankt Boris dafür, dass er seinen Bereich professionalisiert und den HCAP auf kommerzieller Ebene von der Valascia in die Gottardo Arena überführt hat. Martinoni kehrt zu seiner früheren Tätigkeit zurück.

Der 1981 geborene Francesco Parisi ist im technischen und kommerziellen Bereich des Fernsehens grossgeworden – zunächst in Italien, dann bei TeleTicino, wo er schliesslich Direktor von MediaTI Marketing wurde, der Werbe- und Sponsoring-Gesellschaft der Gruppe Corriere del Ticino. Mit seiner umfassenden Berufserfahrung wird er in der Lage sein, alle kommerziellen Aktivitäten der HCAP-Gruppe weiterzuentwickeln. Unterstützt wird er von Fabrizio Colombo für den Tessiner Markt (wie bisher) und von Antonio Carbone, dem «Neuzugang» für den nationalen Markt.

Schliesslich hat der Verwaltungsrat den 1987 geborenen Luis Carvalho aus Giubiasco zum neuen Event-Direktor innerhalb der neu strukturierten «Gottardo Events & Gastro SA» ernannt. Zu seinen Aufgaben gehören möglichst viele Veranstaltungen – sportliche und nicht sportliche – in der Gottardo Arena zu fördern und zu koordinieren, um diese Events immer mehr zu einem Leuchtturm regionaler zu entwickeln, die über die sportlichen Aktivitäten der Heimteams hinausgeht.