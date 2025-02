Andreas Farny verlÃ¤ngert Islanders-Vertrag um weitere zwei Jahre

Lindau. (EVL) Eine Verlängerung zum Valentinstag: Andreas Farny, mittlerweile Urgestein der EV Lindau Islanders, hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Spielzeiten verlängert.

Zudem ist der 32 Jahre alte Stürmer auf dem besten Weg, seinen ehemaligen Teamkollegen Tobias Fuchs als neuen Rekordspieler der Neuzeit abzulösen. Dazu fehlen im aktuell nur noch 26 Spiele, die er gerne noch mit vielen weiteren Spielen in der laufenden Saison verkürzen möchte.

„Für mich und meine Familie war es selbstverständlich, hier in Lindau zu bleiben“, sagte Farny, seit dem Herbst auch stolzer Vater. „Deshalb musste ich nicht lange überlegen, ob ich noch ein paar Jahre hier spiele und Teil eines Projekts bleibe.“ Bernd Wucher, 1. Vorsitzender des EVL, ist „sehr stolz“, dass der langjährige Kapitän den Islanders erhalten bleibt. „Für mich persönlich ist Andy der Vorzeigespieler, nicht nur am Eis, auch im Umfeld: Andy ist charakterlich und menschlich nicht mehr aus unserer EVL Familie wegzudenken“, erklärte Wucher. „Er lebt als vorbildlicher Familienvater den dualen Weg professionell und mit voller Disziplin. Das Ergebnis sind seine enorm starken Leistungen in der Saison.“

Aktuell steht Farny bei 21 Toren und 18 Vorlagen in 45 Spielen. Zusammen mit Žan Jezovšek und Marcus Marsall, die beide ihre Verträge ebenfalls verlängert haben, ist der gebürtige Bobinger einer der Tor-Garanten der Islanders in dieser Saison. Durch die Verlängerung seines Kontrakts geht es für Farny auf jeden Fall noch in eine zehnte Saison. „Andreas ist ein enorm wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er zeigt seit Jahren kontinuierlich starke Leistungen und ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken“, kommentierte ein erfreuter Milo Markovic (Sportlicher Leiter) die Vertragsverlängerung. Bernd Wucher ergänzte: „Er ganz alleine entscheidet, wann unser gemeinsamer Weg endet. Für mich ist es Freude pur, dass der Andy uns zumindest die nächsten zwei Jahre erhalten bleibt.“

Was den Verantwortlichen besonders imponiert, ist die Tatsache, dass Andreas Farny den jungen Spielern im Team den semiprofessionellen Weg seit Jahren vorlebt, indem er ihnen aufzeigt, wie man neben der Arbeit auch noch im Profisport erfolgreich sein kann. Mit diesem Weg sehen die Islanders seit Jahren auch ihre Chance, junge Spieler mit Perspektive an den Bodensee zu holen, um sie hier im persönlichen und sportlichen Bereich weiterzuentwickeln. Andreas Farny ist hierzu eines der Paradebeispiele.

Der gebürtige Bobinger Andreas Farny kam vor der Saison 2016/2017 von den Ravensburg Towerstars zu den EV Lindau Islanders und steht seit der ersten Saison der Islanders in der Oberliga Süd im Kader der Lindauer. Er war und ist seither einer der absoluten Führungsspieler im Team, auf dem Eis aber auch in der Kabine. Die Vertragsverlängerung zeigt, wie wohl sich Farny im Team und auch im Umfeld der EV Lindau Islanders fühlt. Es werden deshalb noch einige Spiele im Trikot der Lindauer folgen, in denen er hoffentlich von schweren Verletzungen verschont bleibt.

Der heute 32-Jährige startete seine Eishockeylaufbahn beim Augsburger EV, für den er im Jugendbereich wie auch 81-mal in der DEL auflief. Von Augsburg ging es dann 2013/2014 erst per Förderlizenz und nach der Saison ganz nach Ravensburg, wo er im Team der Towerstars 115-mal in der DEL2 im Einsatz war. 2016 folgte dann der Wechsel nach Lindau.

Nicht unerheblich waren seine Leistungen in den ersten beiden Spielzeiten der Oberliga Süd, als man sich – jeweils über die Verzahnungsrunde mit den Bayernligisten – den Klassenerhalt sicher konnte. Vor allem in der ersten Spielzeit (16/17) avancierte er mit 36 Punkten aus 23 Spielen in der Verzahnungsrunde zu einem echten Leistungsträger der Lindauer.

Diese Eigenschaften machten ihn für vier Spielzeiten auch zum Kapitän der EV Lindau Islanders. In der aktuellen Saison agiert er als Assistant-Captain an der Seite von Captain Steffen Tölzer, Marcus Marsall und Vincenz Mayer. Als Rekordspieler weisen die Analen der Islanders nach wie vor Bernd Wucher mit mehr als 750 Spielen im EVL-Dress aus, ihm folgen Tobias Fuchs (455) und nun knapp dahinter Andreas Farny (429). Sascha Paul (390), der bisher Drittplatzierte, wurde in der laufenden Spielzeit von Farny „überholt“. Zudem ist Farny, seit es genaue Aufzeichnungen über alle Spiele und Tore der Spieler gibt, mittlerweile auch der All-Time-Topscorer der EV Lindau Islanders mit aktuell 305 Punkten (126 Tore / 179 Assists). Hier fehlen bei einem David Volek, Pavel Mojtek oder auch Bernd Wucher aber sicher einige Aufzeichnungen, was die enorme Leistung von Andreas Farny aber nicht schmälern soll.

Bei weiteren Personalien befinden sich die Islanders in fortgeschrittenen Verhandlungen. Sobald es hier etwas zu vermelden gibt, werden die Lindauer dies über ihre Kanäle bekanntgeben.

