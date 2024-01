Andreas Eder: â€žHaben nicht gut angefangenâ€œ – EHC Red Bull MÃ¼nchen unterliegt den Adler Mannheim knapp

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 42. Spieltag der PENNY DEL den Adler Mannheim mit 2:3 (0:1|1:2|1:0) geschlagen...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 42. Spieltag der PENNY DEL den Adler Mannheim mit 2:3 (0:1|1:2|1:0) geschlagen geben.

Vor 12.132 Zuschauern in der SAP Arena trafen Patrick Hager und Chris DeSousa für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

In einer ereignisreichen Anfangsphase hatte Mannheim die besseren Möglichkeiten, doch Mathias Niederberger im Münchner Tor und die Latte verhinderten die Adler-Führung. Aber auch die Red Bulls kamen in der Offensive zu ihren Gelegenheiten. Eine davon hatte Max Daubner, der das Tor nur knapp verfehlte (15.). Vier Minuten später konnte der deutsche Meister eine Doppelchance von Veit Oswald und Andrew MacWilliam nicht nutzen. Als alles auf ein torloses erstes Drittel hindeutete, brachte Tyler Gaudet die Adler im Nachschuss in Führung (20.).

Mannheim erwischte den besseren Start in den Mittelabschnitt und legte durch Kris Bennett das 2:0 nach (23.). Die Red Bulls arbeiteten in der Folge am Anschlusstreffer, doch an Arno Tiefensee war zunächst kein Vorbeikommen. Der Adler-Schlussmann rettete unter anderem gegen DeSousa in Münchner Überzahl (28.). Wenig später schlug Mannheim in eigener numerischer Überlegenheit eiskalt zu. Erneut war Bennett der Torschütze (32.). Trotz des 0:3-Rückstands versuchte die Mannschaft von Trainer Söderholm alles – und wurde dafür belohnt. Hager verkürzte mit einem Powerplay-Hammer auf 1:3 (38.). Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Drittelpause.

Die Red Bulls nahmen den Schwung in den Schlussabschnitt mit. Mannheim konnte sich kaum noch befreien, trotz Topchancen blieb es aber zunächst beim Zwei-Tore-Rückstand – auch weil der Pfosten den Anschlusstreffer durch Andreas Eder verhinderte (43.). Zehn Minuten später war es dann aber so weit: DeSousa erzielte im Nachschuss das 2:3. Auch danach ein Spiel auf ein Tor. In der Schlussphase drängten sechs Münchner Feldspieler auf den Ausgleich, doch der dritte Treffer fiel nicht mehr.

Andreas Eder: „Wir haben nicht gut angefangen. Wenn du hier 0:3 zurückliegst, wird es schwer. Im Schlussabschnitt haben wir einen aggressiven Forecheck gespielt und viel Druck gemacht. Am Ende hat es nicht gereicht.“

Tore:

1:0 | 19:50 | Tyler Gaudet

2:0 | 22:27 | Kris Bennett

3:0 | 31:04 | Kris Bennett

3:1 | 37:33 | Patrick Hager

3:2 | 52:18 | Chris DeSousa

Zuschauer: 12.132