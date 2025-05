Andreas Becherer wird neuer U18-Bundestrainer der MÃ¤nner

München. (PM DEB) Andreas Becherer wird zum 1. Juni 2025 das Amt des U18-Bundestrainers beim Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) übernehmen.

Zuletzt war der 46-Jährige als Assistenztrainer des DEL2-Klubs ESV Kaufbeuren tätig; zuvor trainierte er das U20-Nachwuchsteam des Vereins.

Der ehemalige Stürmer war bereits mehrere Male als Assistenztrainer der deutschen U18-Männer-Nationalmannschaft im Einsatz. Neben diversen Maßnahmen des DEB, begleitete er den damaligen U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel, zur 2024 IIHF-U18-Weltmeisterschaft Division I Gruppe A in Dänemark. Der dortige Turniersieg besiegelte den Wiederaufstieg der DEB-Nachwuchsauswahl in die Top Division. Zusätzlich war Becherer Teil des zu dieser Zeit eingeführten U18-Sportgremiums, das zur Auswahl, Förderung und Weiterentwicklung talentierter junger Spieler, von DEB-Sportdirektor Christian Künast ins Leben gerufen wurde.

Beim diesjährigen Hlinka Gretzky Cup wird Andreas Becherer erstmals als U18-Headcoach im Einsatz sein. Dieser findet im August 2025 in Tschechien und der Slowakei statt.

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. bedankt sich bei Patrick Reimer, der in seiner Amtszeit als U18-Bundestrainer hervorragende Arbeit für das deutsche Nachwuchs-Eishockey geleistet hat, und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir freuen uns, dass wir Andreas Becherer für das Amt des U18-Bundestrainers gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass Andreas mit seiner langjährigen Expertise, vor allem im Nachwuchseishockey, zukünftig wertvolle Impulse setzen wird. Da er bereits mit den Strukturen und Werten des Verbandes vertraut ist, wird er nahtlos an die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre anknüpfen können und so die kontinuierliche Weiterwicklung im Bereich der U18-Männer-Nationalmannschaft sicherstellen.“

Designierter U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Es ist für mich eine große Ehre und ich freue mich sehr darüber, dass ich die Position des U18-Bundestrainers übernehmen darf. Ich möchte mich an dieser Stelle für das Vertrauen bedanken, dass mir von Sportdirektor Christian Künast und der gesamten DEB-Führung entgegengebracht wird. Es ist eine verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe, die ich nun übernehmen werde, und ich kann es kaum erwarten das Amt bald anzutreten. Für mich ist es von großem Vorteil, dass ich bereits Teil des U18-Trainerteams sein durfte – das wird mir den Einstieg in die neue Position erleichtern. Wir wollen in der kommenden Saison die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiterführen und von Maßnahme zu Maßnahme wachsen, um dann im entscheidenden Moment für unsere Aufgaben bereit zu sein.“

