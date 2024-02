AndrÃ© Schietzold verlÃ¤ngert Vertrag bei den KSW IceFighters Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Stürmer André Schietzold hat seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig um zwei Jahre verlängert. „Ich fühle mich wohl am Standort...

Leipzig. (PM IceFighters) Stürmer André Schietzold hat seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig um zwei Jahre verlängert.

„Ich fühle mich wohl am Standort Leipzig und sehe hier großes Potenzial. Die Chemie im Team stimmt, die Arbeit mit dem Trainerteam passt und das Umfeld bietet gute Bedingungen. In den Vertragsgesprächen mit der Geschäftsführung haben wir uns schnell darauf geeinigt, die Zusammenarbeit fortzusetzen“, so der 37- jährige Linksschütze mit der Trikotnummer 13.

IceFighters-Headcoach Frank Fischöder: „Aufgrund seiner Verletzung aus der Vorsaison stand uns André erst ab Ende Oktober zur Verfügung. Nachdem wir so schlecht in die Saison gestartet waren, war er ein entscheidender Faktor bei der positiven sportlichen Trendwende in dieser Saison. Mit seiner Erfahrung, seinem Können und seiner Persönlichkeit ist er für uns unglaublich wertvoll. Er ist auf und neben dem Eis ein wichtiger Führungsspieler. Ich bin glücklich, weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu können.“

Der gebürtige Werdauer André Schietzold kam im Sommer von den Eispiraten Crimmitschau (DEL2), wo er 14 Jahre lang spielte und in 663 Pflichtspielen 324 Scorerpunkte erzielte. Insgesamt hat Schietzold über 800 Spiele in den beiden höchsten deutschen Spielklassen absolviert.