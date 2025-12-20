Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
AndrÃ© Petersson verlÃ¤ngert Vertrag bei den SCL Tigers um eine Saison
SC Langnau Tigers

AndrÃ© Petersson verlÃ¤ngert Vertrag bei den SCL Tigers um eine Saison

20. Dezember 2025
AndrÃ© Petersson - Â© SCL Tigers
Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben die Zusammenarbeit mit ihrem schwedischen StÃ¼rmer AndrÃ© Petersson, dem aktuellen PostFinance Top Scorer, um eine weitere Saison verlÃ¤ngert.

Der neue Vertrag lÃ¤uft bis zum Ende der Spielzeit 2026/27.

Der 35-jÃ¤hrige FlÃ¼gelstÃ¼rmer prÃ¤sentiert sich in der laufenden Saison in Ã¼berzeugender Form. Nach 28 EinsÃ¤tzen fÃ¼hrt Petersson die interne Skorerliste der SCL Tigers an und trÃ¤gt aktuell den Titel des PostFinance Top Scorers der National League. Mit 27 Skorerpunkten (15 Tore, 12 Assists) zÃ¤hlt er ligaweit zu den effizientesten Offensivspielern.

Auch auf internationaler Ebene kam Petersson in dieser Saison zum Einsatz. Am letzten Zusammenzug der schwedischen Nationalmannschaft im Rahmen der Euro Hockey Tour in ZÃ¼rich vom 11. bis 14. Dezember 2025 absolvierte er drei Spiele. Dabei erzielte er je ein Tor gegen die Schweiz und gegen Tschechien.

Pascal MÃ¼ller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, freut sich Ã¼ber die VertragsverlÃ¤ngerung und sagt: â€žAndrÃ© zeichnet sich durch seine AbschlussstÃ¤rke, seine hohe Effizienz im Powerplay und sein ausgezeichnetes SpielverstÃ¤ndnis aus. Trotz seiner individuellen QualitÃ¤ten stellt er stets den Teamerfolg in den Vordergrund und ist ein absolut verlÃ¤sslicher Teamplayer.“

Auch AndrÃ© Petersson Ã¤ussert sich zur VertragsverlÃ¤ngerung: â€žEs ist grossartig, Teil dieses Teams zu sein. Ich spÃ¼re die UnterstÃ¼tzung im Umfeld und freue mich, ein weiteres Jahr fÃ¼r die SCL Tigers spielen zu dÃ¼rfen.â€œ

Neben seinen aktuellen Leistungen bringt Petersson einen umfangreichen internationalen Erfahrungsschatz mit. In seiner Karriere absolvierte er knapp 750 Spiele in den Topligen SHL, KHL und AHL. Hinzu kommen die EinsÃ¤tze im Trikot der schwedischen Nationalmannschaft.

Die SCL Tigers verfÃ¼gen fÃ¼r die Saison 2026/27 aktuell Ã¼ber sechs Importspieler mit gÃ¼ltigem Vertrag: AndrÃ© Petersson, Juuso Riikola, Santtu Kinnunen, Hannes BjÃ¶rninen, Jonathan DahlÃ©n und Saku MÃ¤enalanen.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Fribourg-GottÃ©ron verlÃ¤ngert Vertrag mit Kapla

