André Kral wird ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit André Kral den ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Mit dem 19jährigen Verteidiger kommt ein weiterer junger Spieler in das Team der Ice Dragons und wird in Ostwestfalen seine erste Spielzeit im Senioren- und Profibereich absolvieren.

„Mit André Kral kommt ein junger, talentierter und hungriger Spieler nach Herford, der physisch bereits einiges mitbringt. Wie in der abgelaufenen Eiszeit wollen wir weiterhin den Weg gehen, hoffnungsvolle Talente in unseren Kader zu integrieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich schnell auf Oberliganiveau zu entwickeln“, so Chefcoach Milan Vanek über den 1,90-Meter-Mann.

Der in München geboren und ausgebildete Neuzugang wechselte zur Saison 19/20 nach Regensburg in das Sportinternat, spielte ein Jahr in der U17 der Jung-Eisbären Regensburg und danach in der DNL U20. Dort musste er sich aufgrund des coronabedingten Ausfalles der Spielzeit jedoch zunächst gedulden und durfte erst ein Jahr später für sein Team wieder aktiv werden. In der gerade abgelaufenen DNL-Saison belegte André Kral mit seiner Mannschaft in der Hauptrundengruppe 2 Platz 5, unterlag in einer spannenden Platzierungsrunde zunächst gegen den Krefelder EV, platzierte sich dann durch den Sieg in der nächsten Serie jedoch noch vor dem Augsburger EV. In 28 Einsätzen erzielte der Verteidiger selbst 6 Tore und legte zudem für 4 weitere Treffer auf.

„Ich habe mich bereits früh darum bemüht, für meine erste Spielzeit bei den Senioren einen geeigneten Verein zu finden und habe Lukas Krumpe, den ich aus meiner Zeit in Regensburg kenne, gefragt. Er hat mir Herford sehr empfohlen, da er sehr positive Erfahrungen gemacht hat. Dann ging alles seinen Weg und ich freue mich schon auf die Ice Dragons. Ich möchte mich gerne schnell ins Team reinarbeiten, um meine ersten Schritte im Profieishockey zu gehen. Ich glaube, dass auf mich ein sehr hohes Tempo und viel Physis in der Oberliga erwartet, durfte mich aber in Regensburg schon ein ganz klein wenig daran gewöhnen, da ich mit der 1. Mannschaft in der Oberliga und DEL 2 mittrainieren durfte. Aber ich weiß natürlich, dass Training und Spiel noch mal zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Von Herford kenne ich bislang noch nicht viel, aber die neue Kabine hat sich in Eishockeykreisen bereits rumgesprochen. Ich freue mich, wenn ich im Sommer dann nach Herford komme und bin sehr gespannt“, so der Herforder Neuzugang in seinem ersten Statement.

Die Fans des Herforder Eishockey Vereins dürfen sich also auf den nächsten jungen und talentierten Spieler freuen. Der gesamte Eishockeystandort Herford heißt André Kral herzlich willkommen.

