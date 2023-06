André Gerartz bleibt ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) André Gerartz wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Herforder Eihockey Vereins tragen und für die Ice Dragons auf...

Herford. (PM HEV) André Gerartz wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Herforder Eihockey Vereins tragen und für die Ice Dragons auf Torejagd gehen.

Dabei ist diese nüchterne Nachricht mit einer ganz eigenen Geschichte verbunden, die kaum ein Zuschauer in der vergangenen Spielzeit richtig realisiert hatte.

Der 30. September 2022 dürfte den Fans des Herforder Eishockey Vereins noch im Gedächtnis sein. Zum einen gewannen die Ice Dragons auswärts bei den TecArt Black Dragons mit 8:0, zum anderen wurde die Partie jedoch von einer schweren Knieverletzung von André Gerartz überschattet. In der Vorbereitung hatte Herfords Nummer 88 bereits 10 Mal getroffen und nur eine Woche vor dem Erfurt-Spiel schnürte er seinen ersten 3er-Pack der Hauptrunde gegen Rostock.

Rund sechs Wochen musste André Gerartz pausieren, bevor er auf das Eis zurückkehrte und bereits im zweiten Spiel nach der Rückkehr den nächsten 3er-Pack beim 4:3 gegen Essen folgen ließ. Kaum jemand ahnte jedoch, dass die Knieverletzung alles andere als behoben war. Oftmals lief der Herforder Stürmer mit starken Schmerzen auf, biss jedoch auf die Zähne und stellte sich in den Dienst seiner Mannschaft. Trotz dieses Handicaps kam der Herforder Offensivmann insgesamt auf 20 Tore und 15 weitere Vorlagen in 42 Hauptrundenspielen.

Erst nach dem Saisonende nahm sich André Gerartz Zeit, um sich seiner Verletzung zu widmen und unterzog sich genaueren Untersuchungen. Auslöser für die starken Schmerzen war ein gerissener Meniskus, der einen operativen Eingriff in der Sommerpause zur Folge hatte. Nach der, vor wenigen Wochen erfolgreich durchgeführten OP, geht es für André Gerartz nun wieder voran: „Mir geht es aktuell gut. Ich gehe schon wieder normal und vor allem endlich wieder ohne Schmerzen. Die Operation ist gut verlaufen. Für mich steht jetzt der Muskelaufbau an und sobald die Beweglichkeit meines Knies wieder komplett hergestellt ist, möchte ich meinen Trainingsrückstand schnellstmöglich wieder aufholen. Ich will mit der Mannschaft im August wieder auf dem Eis stehen“, so der Herforder Stürmer, der in seine zweite Saison beim HEV geht.

„Ich fühle mich in Herford wohl, es ist ein angenehmes Umfeld, sehr nette Fans und es gibt auch immer einen Ansprechpartner. Aber ich mag es nicht, wenn man nicht in die PlayOffs kommt. Ich möchte mit diesem Team unbedingt in der kommenden Spielzeit mindestens in die PrePlayOffs“, so der 29jährige weiter.

„Wir geben André die Zeit, die er benötigt, um wieder komplett fit auf das Eis zurückzukehren. Wir wissen, wie wichtig er für uns sein kann und dass er ein Spieler ist, der in der Lage ist Spiele zu entscheiden. Er hat sich fast die komplette Saison mit Schmerzen durchgebissen und wird sich nun auch auf das Eis zurückkämpfen“, hofft auch der Sportliche Leiter Sven Johannhardt auf eine baldige Rückkehr des Herforder Stürmers.

Der Herforder Eishockey Verein wünscht André Gerartz nach seiner erfolgreich verlaufenden Operation weiterhin alles Gute und freut sich, ihn bald wieder im Trikot der Ice Dragons für die Spielzeit 23/24 auf dem Eis zu begrüßen.

1716 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.