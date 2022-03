AndrÃ© BÃ¼hler bleibt bis 2024 â€“ Allrounder verlÃ¤ngert bei den EisbÃ¤ren um zwei Jahre

Regensburg. (PM Eisbären) André Bühler ist erst 22 Jahre alt – und doch kommt er schon auf satte 146 Spiele in der Eishockey-Oberliga Süd....

Jedes einzelne davon hat er für die Eisbären Regensburg absolviert, viele weitere sollen hinzukommen: Der flexibel Einsetzbare Verteidiger hat jetzt seinen Vertrag in der Domstadt um zwei weitere Jahre verlängert, bleibt also bis mindestens 2024 bei den Oberpfälzern.

Bislang gelangen Bühler im Trikot der Eisbären zehn Tore und 24 Vorlagen, seit er 2018 mit damals 18 Jahren von seinem Ausbildungsklub EV Füssen an die Donau gewechselt ist. Für die Ostallgäuer hatte der gebürtige Kemptener zuvor zwölf Jahre lang auf dem Eis gestanden und sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen. Nach dem Neustart des Traditionsklubs in der untersten Spielklasse, der Bezirksliga, blieb Bühler seinem Heimatverein treu und debütierte 2015 mit nur 16 Jahren für die erste Mannschaft des EVF. Mit seinen Leistungen hatte er großen Anteil daran, dass die Schwarz-Gelben direkt zwei Aufstiege in Folge feierten. Nach einer starken Saison 2017/2018 in der Bayernliga folgte für Bühler mit dem Wechsel nach Regensburg der nächste Schritt.

In der Domstadt lief der Allrounder in der Spielzeit 2018/2019 für die Jung-Eisbären in der DNL und die Erste Mannschaft in der Oberliga gleichermaßen auf – und überzeugte voll. Was Bühler besonders wertvoll macht: Der Allgäuer zeigt auf jeder Position und in jeder Reihe gute Leistungen. In der aktuell laufenden Saison kam der ehemalige Junioren-Nationalspieler schon neben verschiedensten Verteidigungspartnern sowie in jeder der vier Sturmreihen zum Einsatz!

Nicht zuletzt deshalb freut sich auch der Sportliche Leiter und Co-Trainer der Eisbären, Stefan Schnabl, ganz besonders über Bühlers Entscheidung, in der Domstadt zu bleiben: „Mit André Bühler hat ein sehr wichtiger Baustein unseres Teams seinen Vertrag verlängert. Egal auf welcher Position, egal in welcher Reihe, André überzeugt immer mit 100 Prozent Leistung! Einen Spieler wie ihn möchte jeder Trainer in seiner Mannschaft haben, auf und neben dem Eis. Wir sind sehr glücklich, dass André weiterhin das Trikot der Eisbären Regensburg trägt!“

Auch für Bühler selbst scheint in Regensburg momentan alles zu passen: „Ich bin hier sehr glücklich. Mit Studium und Eishockey passt es perfekt. Das Umfeld bei den Eisbären ist sehr familiär, das gefällt mir.“

