Anders Krogsgaard bleibt ein Hai!

Innsbruck. (PM Haie) Positive Nachrichten von der HCI-Kaderplanung! Mit Anders Krogsgaard verlängert ein Schlüsselspieler in der Haie-Defensive. Mitten in der entscheidenden Phase der win2day...

Innsbruck. (PM Haie) Positive Nachrichten von der HCI-Kaderplanung! Mit Anders Krogsgaard verlängert ein Schlüsselspieler in der Haie-Defensive.

Mitten in der entscheidenden Phase der win2day ICE Hockey League laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison. Den Verantwortlichen des HCI ist es dabei gelungen, einen wichtigen Spieler weiter an den Verein zu binden. Anders Krogsgaard wird auch im nächsten Jahr das Trikot der Haie tragen. Der 27-jährige Däne bestreitet gerade seine zweite Saison in Innsbruck und hat sich seit seinem Wechsel nach Tirol als verlässliche Größe im Team etabliert. Die gesamte Organisation freut sich Anders weiter im HCI-Dress zu sehen.

Anders Krogsgaard: „Meine Familie und ich fühlen uns in Innsbruck sehr wohl, wir lieben die Stadt, die Fans, die Sponsoren und die ganze Organisation. Als Team haben wir in dieser Saison noch einige Ziele die wir erreichen wollen. Aber ich denke, dass die Zukunft des Vereins positiv ist. Deshalb bin ich froh, weiter hier spielen zu dürfen.“

HCI-Sportmanager Max Steinacher: „Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass Anders uns auch kommende Saison erhalten bleibt. Seine Fähigkeiten, sein Engagement, sowie seine vorbildliche Einstellung sind unentbehrlich für unser Team. Auf eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam auf dem Eis!“