An Tagen wie diesen: Iserlohn Roosters feiern mit Sieg gegen Schwenningen den vorzeitigen Klassenerhalt

Iserlohn. (MK) Geschafft! Die Iserlohn Roosters spielen auch in der kommenden Saison erstklassig. Durch einen knappen 4:3 Sieg gegen Schwenningen sicherten sich die Sauerländer am drittletzten Spieltag den Klassenerhalt.

Personal: Die nach wie vor personell gebeutelten Roosters konnten wieder auf Johannes Huß zurückgreifen. Nicht dabei waren Jobke, Broda, Burke und Troock.

Die Wild Wings mussten auf Larkin, Weber, Buchner, Olimb und Hungerecker verzichten.

Doppelschlag verleiht den Roosters Sicherheit

Die Roosters starteten konzentriert ins Spiel und bemühten sich schnell erste Akzente in der Offensive zu setzen. Höfflins Strafe nach dreieinhalb Minuten bescherte den Gastgebern das erste Überzahlspiel. Ugbekile scheiterte noch per Schlagschuss, aber mit dem nächsten Angriff gelang Gersich nach Zuspiel von Thomas die umjubelte 1:0 Führung. Nur 29 Sekunden später steckte Osburn den Puck zu Ziegler durch, der am kurzen Pfosten den Doppelschlag zum 2:0 perfekt machte. Die Roosters überstanden die erste Hinausstellung gegen Huß (7.) unbeschadet. Jenike im Tor musste unter anderem gegen Platzer klären. Die Wild Wings blieben ein ständiger Unruheherd im Iserlohner Drittel. Eine weitere Strafe gegen Ritchie, Bruder von Ex-Rooster Nick, konnten die Iserlohner nicht nutzen. Somit ging es mit der 2:0 Führung in die erste Pause.

Wild Wings verkürzen und haben im Mittelabschnitt mehr vom Spiel

Im zweiten Drittel blieb das Spiel intensiv und beide Torhüter konnten sich nicht über Arbeitsmangel beschweren. Höfflin (24.) für die Wild Wings und Dal Colle (25.) für die Roosters, vergaben in dieser Phase gute Torchancen. Cornels Strafe (25.) nutzten die Gäste zum 2:1 Anschlusstreffer. Murrays Schuss von der blauen Linie fälschte Uvira vor Torhüter Jenike noch ab. Die Fans hatten wieder einmal ein feines Gespür dafür, wann ihr Team die besondere Unterstützung benötigt, und feuerten ihre Mannschaft lautstark nach vorne. Dennoch ergaben sich auch Möglichkeiten für die Wild Wings: Marshall (29.) prüfte Jenike mit einem gefährlichen Schlagschuss. Thomas (29.) und Ugbekile (30./33.) kamen bei SERC-Goalie Eriksson nicht durch. Senyshins Vorstoß (37.) konnte Jenike noch so gerade stoppen. Insgesamt hatten die Wild Wings in diesem Drittel gegen die kämpferisch dagegenhaltenden Roosters mehr vom Spiel. Das belegten auch die XGoals. McMillans unnötige Strafe (38.) wegen Behinderung bestrafte Ziegler allerdings aus dem Slot mit dem 3:1 für Iserlohn, womit dann auch alle schönen Statistiken der Wild Wings über den Haufen geworfen waren.

Wilde Schlussphase mit Happy End für Iserlohn

Für die Roosters ging es im Schlussdrittel vor allem darum defensiv weiter gut zu stehen und die Wild Wings nicht weiter zur Entfaltung kommen zu lassen. Pech für die Gastgeber, dass Ugbekiles Schuss (43.) knapp am Tor von Eriksson vorbeistrich. Ein Wechselfehler (44.) sorgte für die nächste Hinausstellung gegen Schwenningen. Osburn und Virtanen vergaben hier die besten Powerplay-Chancen der Sauerländer. 14 Sekunden vor Ablauf der Strafe musste dann Dal Colle auf die Strafbank, was den Wild Wings dann das nächste Überzahlspiel einbrachte. Karachun und Senyshin verpassten hier den Anschlusstreffer. Auch nach dem Powerbreak beschäftigten beide Teams die Torhüter und arbeiteten sich in vielen Zweikämpfen aneinander ab. Als treffsicher erwies sich in der 51. Minute Dal Colle, der einen Konter nach Zuspiel von Jentzsch zum 4:1 abschloss. Der Klassenerhalt war damit für die Roosters nun zum Greifen nahe. Senyshin (53.) visierte für die Gäste nur die Latte an und hätte es nochmals spannend machen können. Schwenningen lief allmählich die Zeit davon und Iserlohn bekam in der Schlussphase mit der sicheren Führung im Rücken noch einmal leicht Oberwasser. Allerdings nutzte Tylor Spink eine Schusschance aus der zentralen Position (57.) doch noch zum 4:2 Anschlusstreffer. 202 Sekunden blieben den Gästen noch zur Wende. Uviras Strafe wegen Stockschlag war eigentlich Gift für eine Schwenninger Schlussoffensive. Und dennoch verkürzte McMillan 93 Sekunden vor dem Ende in Unterzahl doch noch zum 4:3 für die Gäste. Mehr gelang dann aber doch nicht mehr.

Mit der Schluss-Sirene beruhigten sich auch die aufgeheizten Gemüter auf dem Eis und fortan kannte die Freude auf den Rängen und beim Team der Roosters kaum noch Grenzen. Der Klassenerhalt war unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenten perfekt.

Tabelle / Ausblick

In der Tabelle haben die Wild Wings zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde als Neunter drei Punkte vor dem elften Platz. Iserlohn steht auf Platz zwölf und hat fünf Punkte auf den Vorletzten Düsseldorf und acht Punkte Vorsprung auf den Letzten Augsburg.

Am Dienstag treten die Iserlohn Roosters zum Derby bei den Kölner Haien an. Schwenningen empfängt die Eisbären Berlin. Im Anstiegskampf kommt es zum direkten Duell zwischen den Augsburger Panthern und der DEG. Sollte Augsburg dieses Spiel gewinnen, dann wären die Iserlohner am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Augsburg noch einmal ein ganz wichtiger Akteur im Abstiegskampf.

Impressionen und Stimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 1:0 (04:52) Gersich (Thomas/Ugbekile) 5-4PP, 2:0 (05:21) Ziegler (Osburn/Virtanen), 2:1 (25/36) Uvira (Murray) 5-4PP, 3:1 (37:23) Ziegler (Virtanen/Gersich) 5-4PP, 4:1 (50:33) Dal Colle (Jentzsch/Cornel), 4:2 (56:38) Tylor Spink (Uvira/Tyson Spink), 4:3 (58:27) McMillan (Höfflin) 4-5SHG

Strafen: 8 – 12

Schüsse: 24 -32

Schiedsrichter: Iwert, Schrader (Kontny, Jürgens)

Zuschauer: 4.967

Iserlohn Roosters: Jenike – Ugbekile, Gormley; Huss, Labrie; Dietz, Osburn; Nieleck – Gersich, Boland, Thomas; Dal Colle, Cornel, Jentzsch; Alberg, Virtanen, Ziegler; Saffran, Rutkowski; Quaas

Schwenningen: Eriksson – Boyle, Trivellato; Dzambior, Marshall; Bassen, Murray; Schwaiger – McLellan, Höfflin, Senyshin; Tyson Spink, Tylor Spink, Uvira; Karachun, Platzer, Ritchie; Puempel, Neumann, Feist

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings (02.03.2025)

Eishockey-Magazin TV