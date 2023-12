American Hockey League: „Homophobe Sprache“ – Headcoach der Chicago Wolves fÃ¼r zehn Spiele gesperrt!

Artikel anhören Springfield, Mass. (PM AHL / EM) Die American Hockey League gab heute bekannt, dass der Cheftrainer der Chicago Wolves, Bob Nardella, aufgrund...

Springfield, Mass. (PM AHL / EM) Die American Hockey League gab heute bekannt, dass der Cheftrainer der Chicago Wolves, Bob Nardella, aufgrund seiner Aktionen während eines Spiels in Texas am 9. Dezember für zehn Spiele gesperrt wurde.

Nardella wurde wegen Beleidigung von Offiziellen bei 8:48 Minuten des dritten Spielabschnitts wegen homophober Sprache als Spielvergehen eingestuft.

Die American Hockey League setzt sich für den Aufbau einer Kultur ein, die sicher, integrativ und frei von Missbrauch, Belästigung und allen Formen unethischen Verhaltens oder Fehlverhaltens ist.

Während der Sperre darf Nardella an spielfreien Tagen am Mannschaftstraining teilnehmen; er ist berechtigt, am 6. Januar auf die Bank der Wolves zurückzukehren.

Chicago Wolves head coach Bob Nardella has been suspended for 10 games as a consequence of his actions in Saturday’s game at Texas.https://t.co/VvoT1x8oJT — AHL Communications (@AHLPR) December 12, 2023

Bob Nardella ist seit 2014 in der Organisation der Wolves als Assistenztrainer und seit dieser Saison als Headcoach hinter der Bande. Als aktiver Spieler nahm der Italo-Amerikaner für Italien an olympischen Spielen udn Weltmeisterschaften teil. In der Saison 1996/1997 verteidigte er in der DEL für die Adler Mannheim.

