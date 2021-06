Ambri: VertragsverlÃ¤ngerungen mit Fohrler, Matte und Oehen; einvernehmliche Trennung mit Rohrbach

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Vertragsverlängerung mit dem deutschen Verteidiger Tobias Fohrler, dem Assistenztrainer René Matte und dem Athletiktrainer Lukas...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Vertragsverlängerung mit dem deutschen Verteidiger Tobias Fohrler, dem Assistenztrainer René Matte und dem Athletiktrainer Lukas Oehen sowie die einvernehmliche Auflösung des Vertrages mit dem Stürmer Dario Rohrbach bekannt.

Der HCAP und der 23-jährige Defensivspieler einigen sich darauf, die in seinem alten Vertrag vorhandene Option, die der HCAP für die Saison 2021/2022 hätte ziehen können, in einen neuen Vertrag umzuwandeln, der für die nächsten drei Saisons gilt. Tobias Fohrler, mit 89 Einsätzen für die Biancoblù und weiteren 165 in der DEL, wird nun seine dritte Saison in der Leventina in Angriff nehmen.

Gleichzeitig verkündet der HCAP die Erneuerung der Zusammenarbeit mit dem Assistenztrainer René Matte und dem Athletiktrainer Lukas Oehen. Für beide wird die Saison 2021/2022 die fünfte in Folge im technischen Stab sein.

Schliesslich gibt der HC Ambrì-Piotta bekannt, dass der Vertrag mit dem Stürmer Dario Rohrbach in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden ist.

Acht Wochen Pause für Damiano Ciaccio

Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass sich Torhüter Damiano Ciaccio beim gestrigen Sommertraining eine Meniskusläsion im rechten Knie zugezogen hat.

Heute Morgen hat sich der 32-jährige Spieler einem chirurgischen Eingriff unterzogen, der gut verlaufen ist. Die Erholungszeit für Ciaccio wird auf acht Wochen geschätzt.