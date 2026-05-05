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Ambri: Joly bleibt! Zwei Neuzugänge aus der DEL und NHL erhalten Zweijahresvertrag

5. Mai 20261 Mins read802
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Nate Schnarr - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, den Vertrag mit dem Stürmer Michael Joly bis 2028 verlängert zu haben und die Stürmer Nate Schnarr und Roby Järventie bis zum Ende der Saison 2027/2028 verpflichtet zu haben.

Joly, Jahrgang 1995, hat insgesamt 149 Spiele in der National League bestritten und dabei 124 Punkte erzielt. In seiner ersten Saison in der Leventina zeichnete sich Michael als Topscorer der Biancoblù aus und verbuchte in 52 Einsätzen 21 Tore und 19 Assists.

Der Kanadier Nate Schnarr, im Jahr 2017 in der dritten Runde von den Arizona Coyotes gedraftet, absolvierte 197 Spiele in der AHL für die Tucson Roadrunners, Binghamton Devils, Utica Comets, Laval Rocket und Ontario Reign. Der Center, Jahrgang 1999, spielte zudem für die Pelicans und JYP und sammelte 91 Punkte in 114 Spielen in der finnischen Liiga. In der vergangenen Saison erzielte Nate 44 Punkte (19 Tore und 25 Assists) für die Kölner Haie in der DEL.

Roby Järventie, finnischer Stürmer, Jahrgang 2002, wurde 2020 in der zweiten Runde von den Ottawa Senators gedraftet. Er wurde im Nachwuchs von Ilves ausgebildet, wo er auch sein Debüt in der Liiga gab. In der höchsten finnischen Liga bestritt er 58 Spiele und erzielte 27 Punkte. Seit 2021 in Nordamerika, absolvierte Roby 204 AHL-Spiele für die Belleville Senators und Bakersfield Condors und sammelte dabei 138 Punkte. Zudem kam er auf 10 NHL-Einsätze für die Ottawa Senators und die Edmonton Oilers. Auf internationaler Ebene nahm Järventie mit der finnischen Nationalmannschaft an zwei U20-Weltmeisterschaften (2020 und 2021) teil und gewann dabei eine Bronze- und eine Silbermedaille.

Roby Jarventie #61 of the Edmonton Oilers – © Andy Devlin/NHLI via Getty Images

Diese Verpflichtungen fügen sich nahtlos in die vom Klub definierte Strategie für den neuen biancoblù Kurs ein. Die Sportabteilung hat Spieler mit einer klaren und erkennbaren Identität ausgewählt, die in der Lage sind, die Mannschaft in den

Mittelpunkt zu stellen und das Spiel mit Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein zu interpretieren. Man ist überzeugt, die passenden Profile gewählt zu haben, um den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und eine solide Basis für die Zukunft zu schaffen. In einer als „Konsolidierungssaison“ definierten Spielzeit wird die Mannschaft versuchen, möglichst viele Erfolge zu erzielen und gleichzeitig einen gemeinsamen Entwicklungsprozess fortzuführen.

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